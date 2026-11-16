Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ

Chiều 16/11, tại xã Mai Phụ, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã Mai Phụ và thân nhân các gia đình được trao tặng huân chương.

Đại biểu tham dự chương trình.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước và trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 gia đình: ông Lê Nhung, bà Trần Thị Nhâm (có con là liệt sĩ Lê Lộc); ông Lê Điền, bà Trần Thị Dính (có con là liệt sĩ Lê Ngọc Thịnh); ông Phan Hữu Cần, bà Lê Thị Lược (có con là liệt sĩ Phan Văn Sâm) và ông Lê Xuân Anh, bà Lê Thị Việt (có con là liệt sĩ Lê Xuân Nam).

Cả 4 liệt sĩ đều quê ở xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà (cũ), nay thuộc xã Mai Phụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Huân chương Độc lập hạng Ba là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các gia đình có con độc nhất là liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của các gia đình mà còn góp phần nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Hồ Huy Thành đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách đối với người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.