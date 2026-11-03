Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Chính thức tăng lương tối thiểu từ 1/1/2027, mức cao nhất 5,7 triệu đồng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu tăng 7,8%, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Theo đó, vùng lương cao nhất là 5,7 triệu đồng/tháng, vùng thấp nhất 4,04 triệu đồng/tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Mức lương này áp dụng cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và người sử dụng lao động gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động theo vùng như sau:

Liên quan đến việc áp dụng địa bàn vùng, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

Còn người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Ngoài ra, người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ trên cơ sở thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động lựa chọn theo quy định của pháp luật lao động.

Cụ thể, mức lương quy đổi theo tháng bằng mức lương theo tuần nhân với 52 tuần chia cho 12 tháng; hoặc bằng mức lương theo ngày nhân với số ngày làm việc bình thường trong tháng; hoặc bằng mức lương theo sản phẩm, lương khoán thực hiện trong thời giờ làm việc bình thường trong tháng.

Bên cạnh đó, mức lương quy đổi theo giờ bằng mức lương theo tuần, theo ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong tuần, trong ngày; hoặc bằng mức lương theo sản phẩm, lương khoán chia cho số giờ làm việc trong thời giờ làm việc bình thường để sản xuất sản phẩm, thực hiện nhiệm vụ khoán.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/noi-vu/chinh-thuc-tang-luong-toi-thieu-tu-112027-muc-cao-nhat-57-trieu-dong-20261013165338838.htm

Tags:

#lương tối thiểu 2027 #tăng lương tối thiểu #mức lương tối thiểu #lương tối thiểu vùng #lương tối thiểu tháng #lương tối thiểu giờ #người lao động

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tùng Lộc tiếp sức hộ nghèo cải thiện cuộc sống

Tùng Lộc tiếp sức hộ nghèo cải thiện cuộc sống

Từ hỗ trợ con giống, vật tư chăn nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.
Xuân Lộc trao sinh kế cho các hộ khó khăn

Xuân Lộc trao sinh kế cho các hộ khó khăn

Việc triển khai các mô hình sinh kế thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) trong thực hiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.
Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chăm lo người nghèo ở Hà Tĩnh đang được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.
Bố trí trụ sở, tài sản dôi dư phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính

Miễn, giảm tiền thuê nhà cho một số tổ chức từ 16/10

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà đối với một số tổ chức, cơ sở thực hiện xã hội hóa và hợp tác xã trên địa bàn. Chính sách có hiệu lực từ ngày 16/10/2026, được áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Từ tháng 10, loạt quy định mới về phí giảm ùn tắc, tiêu chí xét khen thưởng, thí điểm luật sư công, vận hành quỹ học bổng quốc gia, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội… có hiệu lực thi hành.
Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Dù bạo lực gia đình tại Hà Tĩnh đã giảm đáng kể, những góc khuất âm ỉ vẫn tồn tại. Việc nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm là chìa khóa để giữ gìn mái ấm an toàn, bình yên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!