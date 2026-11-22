Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 gia đình có con độc nhất là liệt sĩ 16/11/2026 16:10 Việc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh), góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đền ơn đáp nghĩa.

Hà Tĩnh: Công trình an sinh xã hội khang trang do Vingroup tài trợ 70 tỷ đồng sắp hoàn thành 14/11/2026 08:00 Công trình Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, phấn đấu bàn giao, sử dụng vào cuối năm 2026.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công bố 40 đơn vị nợ hơn 5,6 tỷ đồng BHXH, BHYT, BHTN 12/11/2026 13:49 Danh sách 40 đơn vị có số tháng nợ và dư nợ bảo hiểm lớn được BHXH tỉnh Hà Tĩnh cung cấp cho các ngành chức năng để phối hợp thanh tra, kiểm tra và công khai thông tin.

Chung tay mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT ở Hà Tĩnh 07/11/2026 11:41 Cùng với hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận tài trợ hơn 1,2 tỷ đồng và 859 thẻ BHYT dành tặng người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng từ 2027 06/11/2026 14:24 Hạn mức Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được nâng lên 8 triệu đồng mỗi tháng, từ đầu năm sau.

Những vị trí trong ngành xây dựng phải định kỳ chuyển đổi công tác 06/11/2026 12:23 Công chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng, quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn… phải định kỳ chuyển đổi công tác theo quy định của Bộ Xây dựng.

Phối hợp liên ngành, tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động 06/11/2026 08:00 Từ tỉnh đến cơ sở, ngành BHXH và Viện KSND ở Hà Tĩnh đã tăng cường phối hợp, chủ động phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tập huấn cập nhật dữ liệu người có công cho công chức cấp xã 05/11/2026 09:43 Sở Nội vụ Hà Tĩnh đề nghị các địa phương khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu người có công, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công.

Chi tiết mức thu tối đa các dịch vụ trong trường công lập ở Hà Tĩnh 05/11/2026 06:19 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở giáo dục thu theo thời gian học sinh thực tế sử dụng dịch vụ, trong phạm vi khung thời gian năm học; công khai mức thu, nội dung chi và mức chi.

Chính thức tăng lương tối thiểu từ 1/1/2027, mức cao nhất 5,7 triệu đồng 03/11/2026 16:20 Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu tăng 7,8%, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Theo đó, vùng lương cao nhất là 5,7 triệu đồng/tháng, vùng thấp nhất 4,04 triệu đồng/tháng.

Trường Lưu trao hỗ trợ 35 mô hình sinh kế cho hộ khó khăn 03/11/2026 07:52 Các mô hình sinh kế ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) tạo điều kiện để người dân phát huy khả năng lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Vì sao hưởng bảo hiểm y tế 100% vẫn phải trả thêm tiền? 03/11/2026 07:15 Người bệnh hưởng bảo hiểm y tế mức 80%, 95% hay 100% chỉ được chi trả trong phạm vi và danh mục quỹ quy định, không phải toàn bộ hóa đơn viện phí.

Hà Tĩnh quan tâm chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi 02/11/2026 12:20 Với hơn 275 nghìn người cao tuổi, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng.

Cảnh báo tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp 02/11/2026 10:35 Tại Hà Tĩnh, tình trạng tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp dù đã có việc làm mới vẫn diễn ra, gây thất thoát quỹ bảo hiểm và ảnh hưởng đến tính công bằng trong thực hiện chính sách.

Hướng dẫn chi tiết quy trình lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 02/11/2026 10:19 Thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Công an các địa phương đang triển khai đợt 2, tập trung vào thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.

Niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết ở Trường Lưu 01/11/2026 10:45 Gần 4 tỷ đồng được huy động để sửa chữa và xây mới 49 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách là nỗ lực của xã Trường Lưu trong thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Người dân phường Bắc Hồng Lĩnh mở hướng thoát nghèo từ mô hình sinh kế 31/10/2026 14:02 Từ những con bê, đàn gà được hỗ trợ, nhiều hộ nghèo ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Giảm 30% thuế thu nhập cho cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng 31/10/2026 09:56 Cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng điều kiện doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 theo Nghị định mới của Chính phủ.

Hà Tĩnh triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026 31/10/2026 05:24 Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 tại Hà Tĩnh hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng.

Lãnh đạo phường Hoành Sơn đối thoại với người dân về an sinh xã hội 29/10/2026 16:51 Thông qua hội nghị đối thoại, lãnh đạo phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Những chính sách mới, nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026 29/10/2026 13:27 Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2026 như lĩnh vực kinh doanh xổ số; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô; lĩnh vực dữ liệu; phổ cập giáo dục mầm non...

Phổ biến những điểm mới của chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp 27/10/2026 10:26 Các điểm mới của Luật BHXH năm 2024, Luật Việc làm năm 2025 cùng những quy định liên quan được phổ biến đến doanh nghiệp, người lao động tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Tạo sinh kế, tiếp sức người dân Kỳ Xuân vươn lên thoát nghèo 27/10/2026 05:45 Từ các chính sách giảm nghèo, nhiều hộ dân ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đã có thêm điều kiện xây dựng mô hình sinh kế phù hợp, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tùng Lộc tiếp sức hộ nghèo cải thiện cuộc sống 24/10/2026 14:05 Từ hỗ trợ con giống, vật tư chăn nuôi đến hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Xuân Lộc trao sinh kế cho các hộ khó khăn 24/10/2026 10:40 Việc triển khai các mô hình sinh kế thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) trong thực hiện chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 24/10/2026 06:41 Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Những “cánh tay nối dài” đưa chính sách an sinh về cơ sở 23/10/2026 05:30 Từ những cuộc trò chuyện gần gũi đến các mô hình tiết kiệm gắn với sản xuất, cán bộ, hội viên Hội Nông dân và Hội LHPN Hà Tĩnh góp sức lan tỏa chính sách BHXH, BHYT đến người dân.

Hà Tĩnh có 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi 20/10/2026 08:26 Theo quyết định vừa ban hành của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Hà Tĩnh có 45 thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, không có thôn đặc biệt khó khăn.

Thêm nhiều nguồn lực trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 17/10/2026 09:16 Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chăm lo người nghèo ở Hà Tĩnh đang được triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để người dân vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.