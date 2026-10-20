Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Trường Lưu trao hỗ trợ 35 mô hình sinh kế cho hộ khó khăn

Anh Thư
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Các mô hình sinh kế ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) tạo điều kiện để người dân phát huy khả năng lao động, sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2026, xã Trường Lưu vừa tổ chức bàn giao con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các vật tư thiết yếu cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

bqbht_br_12.jpg
Lãnh đạo xã Trường Lưu trao mô hình sinh kế gà cho các hộ trên địa bàn.

Đợt này, 35 hộ dân (gồm 15 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo, 2 hộ mới thoát nghèo và 5 hộ có người khuyết tật) thuộc 12 thôn được hỗ trợ 1.750 con gà giống, 4,75 tấn thức ăn chăn nuôi, 35 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng, 35 kg chế phẩm sinh học cùng các loại thuốc thú y phục vụ chăn nuôi. Thông qua mô hình, địa phương tạo điều kiện để các hộ dân phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

bqbht_br_11.jpg
Các mô hình sinh kế giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Tại buổi bàn giao, các hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn gà, sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc thú y và thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh. Để các mô hình sinh kế phát huy hiệu quả, lãnh đạo xã Trường Lưu đề nghị các hộ sử dụng đúng mục đích nguồn hỗ trợ, chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi. Đồng thời, các thôn, bộ phận chuyên môn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp các hộ nâng cao hiệu quả mô hình, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Tin liên quan

Tags:

#Giảm nghèo #Mô hình sinh kế #MTTQ xã Trường Lưu #Hà Tĩnh 24 giờ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bố trí trụ sở, tài sản dôi dư phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính

Miễn, giảm tiền thuê nhà cho một số tổ chức từ 16/10

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy định chính sách ưu đãi tiền thuê nhà đối với một số tổ chức, cơ sở thực hiện xã hội hóa và hợp tác xã trên địa bàn. Chính sách có hiệu lực từ ngày 16/10/2026, được áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Từ tháng 10, loạt quy định mới về phí giảm ùn tắc, tiêu chí xét khen thưởng, thí điểm luật sư công, vận hành quỹ học bổng quốc gia, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội… có hiệu lực thi hành.
Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Ngăn bạo lực, giữ bình yên mái ấm gia đình

Dù bạo lực gia đình tại Hà Tĩnh đã giảm đáng kể, những góc khuất âm ỉ vẫn tồn tại. Việc nhận diện và ngăn chặn nguy cơ từ sớm là chìa khóa để giữ gìn mái ấm an toàn, bình yên.
Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!