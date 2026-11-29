Với cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đang từng bước biến các mô hình sinh kế thành “đòn bẩy” giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm tư liệu sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng dân cư nơi cư trú; đồng thời bảo đảm người có công và thân nhân đủ điều kiện được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi.
Không chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở để người nghèo có nơi an cư, xã Đức Thịnh còn chú trọng trao sinh kế, tạo điều kiện để các hộ có việc làm, nguồn thu nhập, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) yêu cầu cao về nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ tại cơ sở. Từ nâng cao năng lực đến đổi mới phương pháp, địa phương hướng tới giảm nghèo thực chất, bền vững.
Việc trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh), góp phần lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống đền ơn đáp nghĩa.
Cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng điều kiện doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 theo Nghị định mới của Chính phủ.
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 tại Hà Tĩnh hướng tới nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng.