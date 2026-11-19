Đã nhiều năm gắn bó với công tác giảm nghèo, chị Nguyễn Thị Phương Huyền - công chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thành Sen hiểu rõ những áp lực đằng sau mỗi đợt rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với đặc thù là phường đô thị trung tâm, quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, biến động dân cư và điều kiện sống giữa các hộ có sự khác biệt, việc xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Chị Nguyễn Thị Phương Huyền (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ cơ sở rà soát hộ nghèo tại các tổ dân phố.

Chị Nguyễn Thị Phương Huyền cho biết: “Địa bàn đô thị, đời sống và sinh kế của người dân có nhiều sự khác nhau. Có hộ có nhà ở nhưng thu nhập không ổn định; có người cao tuổi, người mắc bệnh, mất khả năng lao động; cũng có những gia đình gặp khó khăn do thiếu việc làm hoặc phát sinh biến cố trong cuộc sống. Vì vậy, để đánh giá được đầy đủ mức sống, những thiếu hụt mà người dân gặp phải, chúng tôi phải phối hợp chặt chẽ với đội ngũ rà soát viên các tổ dân phố trực tiếp đến từng gia đình, xác minh nhiều chiều, đối chiếu thông tin nhằm xác định đối tượng bảo đảm tính khách quan, minh bạch”.

Công tác rà soát, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo được phường Thành Sen triển khai nghiêm túc, minh bạch.

Toàn phường hiện có 21.806 hộ với 90.678 nhân khẩu. Áp lực càng lớn khi năm 2026 là thời điểm chuyển tiếp giữa hai giai đoạn chuẩn nghèo đa chiều. Địa phương vừa rà soát, đánh giá kết quả theo chuẩn giai đoạn 2022-2025, vừa triển khai xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2027-2030. Phương pháp rà soát có những thay đổi, yêu cầu cán bộ phải cập nhật quy định, nắm vững cách thức đánh giá thu nhập, tài sản, điều kiện sống và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Theo báo cáo bước đầu về điều chỉnh kết quả rà soát, với chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025, phường Thành Sen có 26 hộ nghèo với 56 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,12%; 61 hộ cận nghèo với 236 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,28%. Đáng chú ý, phường có 132 hộ thoát nghèo với 368 nhân khẩu và 235 hộ thoát cận nghèo với 709 nhân khẩu.

Đối với chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030, kết quả rà soát sơ bộ xác định 182 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,83%; 296 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,36% và 2 hộ thoát nghèo với 12 nhân khẩu. Sự khác biệt về kết quả giữa hai giai đoạn đặt ra yêu cầu phải nhận diện đầy đủ hơn các chiều thiếu hụt, từ đó xây dựng chính sách hỗ trợ sát với thực tế.

Trước yêu cầu đó, phường Thành Sen xác định nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ là khâu quan trọng để nâng chất lượng công tác giảm nghèo. Không chỉ đội ngũ chuyên môn cấp phường, lực lượng trực tiếp tham gia rà soát tại tổ dân phố cũng cần được trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện thống nhất.

Từ tháng 5 - 8/2026, UBND phường đã tổ chức 3 đợt tập huấn nâng cao năng lực thực hiện giảm nghèo bền vững.

Từ tháng 5 - 8/2026, UBND phường đã tổ chức 3 đợt tập huấn nâng cao năng lực thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2026; đồng thời triển khai Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 13/8/2026 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Nội dung tập huấn tập trung vào nghiệp vụ rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo; hướng dẫn cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý; phương pháp truyền thông về giảm nghèo; xây dựng mô hình sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất và phổ biến các chính sách an sinh xã hội. Đối tượng tham gia tập huấn được mở rộng đến đại diện MTTQ và các tổ chức đoàn thể, cán bộ tổ dân phố, ban giám sát cộng đồng và các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi.

Đặc biệt, với chuẩn nghèo mới, rà soát viên được hướng dẫn phương pháp chấm điểm tài sản, điều kiện sống và thông tin thành viên hộ gia đình để ước lượng thu nhập bình quân đầu người, xác định mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Việc trang bị kiến thức ngay từ cơ sở giúp quá trình rà soát được triển khai thống nhất, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng dữ liệu. Cùng với đó, vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và cộng đồng dân cư được phát huy. Kết quả rà soát được đưa ra họp dân, niêm yết công khai để người dân tham gia giám sát, phản ánh những trường hợp chưa sát thực tế. Qua đó, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại cơ sở không chỉ bảo đảm tính dân chủ, khách quan mà còn tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai chính sách.

Việc trang bị kiến thức về công tác thực hiện giảm nghèo ngay từ cơ sở giúp quá trình rà soát được triển khai thống nhất, hạn chế sai sót và nâng cao chất lượng dữ liệu.

Song song với đó, địa phương tập trung công tác truyền thông. Thông qua hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, sinh hoạt tổ dân phố và các hoạt động của đoàn thể, chính sách giảm nghèo được phổ biến rộng rãi, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, chủ động tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Địa phương cũng chú trọng lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình vươn lên thoát nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường trong cộng đồng.

Năm 2025, chị Nguyễn Thị Hậu, tổ dân phố 16 được nhận máy ép nước mía từ dự án “Đa dạng hoá mô hình sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo”.

Chị Nguyễn Thị Hậu, tổ dân phố 16 cho biết: “Năm 2025, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ một máy ép nước mía từ dự án “Đa dạng hoá mô hình sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để phát triển hoạt động kinh doanh. Phương tiện sản xuất tuy không lớn nhưng đã giúp gia đình có thêm điều kiện làm ăn, cải thiện nguồn thu nhập. Đây là sự động viên thiết thực, giúp chúng tôi có thêm động lực, chủ động làm ăn và từng bước ổn định cuộc sống”.