Tại văn bản số 11857, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Trình Chủ tịch nước tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức quà Tết năm 2027 tiếp tục được giữ nguyên như năm 2026, gồm hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 là hơn 530 tỷ đồng.

Mức quà 600.000 đồng dành cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Trong đó, người hoạt động cách mạng là người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.

Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng cũng thuộc diện được đề xuất nhận quà 600.000 đồng.

Cùng mức quà này là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng.

Mức quà 300.000 đồng được đề xuất dành cho người có công với cách mạng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Cụ thể, nhóm này gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng cũng thuộc diện được đề xuất nhận mức quà 300.000 đồng.

Ngoài ra, mức quà này còn dành cho người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng.