Sinh viên khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng từ 2027

Thủ tướng vừa ban hành quyết định 50, có hiệu lực từ 1/1/2027, đề cập học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giải ngân thông qua hộ gia đình và do đại diện hộ đứng tên vay vốn. Nếu không có người thân đủ điều kiện đứng tên, học sinh, sinh viên được trực tiếp vay vốn.

Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định, căn cứ nhu cầu của người vay và học phí tại cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 8 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, hạn mức mới tăng gấp đôi so với quy định tối đa 4 triệu đồng mỗi tháng, được áp dụng từ tháng 5/2022. Đây là lần đầu sau hơn 4 năm Chính phủ điều chỉnh hạn mức tín dụng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian học, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi, song lãi vay vẫn được tính từ khi nhận vốn. Sau 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, người vay mới phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi lần đầu.

Thời hạn trả nợ tối đa thông thường bằng thời gian giải ngân vốn vay, không tính thời gian bảo lưu kết quả học tập. Người vay có thể trả nợ trước hạn mà không chịu phạt.

Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 3/2026. Ảnh: Hoàng Giang

Lãi suất cho vay được áp dụng bằng mức dành cho hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng quy định. Mức lãi suất này đang là 6,24% mỗi năm, thấp hơn hầu hết khoản lãi vay cá nhân hiện hành, được Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng từ tháng 12/2025.

Với chương trình này, đối tượng được vay gồm học sinh, sinh viên mồ côi cha mẹ hoặc có cha mẹ không còn khả năng lao động; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình.

Chính sách cũng áp dụng với sinh viên có gia đình gặp khó khăn tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh, có xác nhận của chính quyền địa phương.

Mục đích của khoản vay để trang trải học phí, mua sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại và các nhu cầu sinh hoạt khác trong thời gian theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.