Tạo sinh kế, tiếp sức người dân Kỳ Xuân vươn lên thoát nghèo

Là mẹ đơn thân, một mình nuôi con ăn học, chị Trần Thị Hiền ở thôn Tân Phong (Kỳ Xuân) từng có nhiều năm nằm trong danh sách hộ nghèo. Cuộc sống chủ yếu dựa vào những công việc thu nhập bấp bênh khiến việc trang trải sinh hoạt và chăm lo cho con của chị gặp không ít khó khăn. Mong muốn cải thiện cuộc sống luôn thường trực, nhưng để bắt đầu một mô hình sản xuất có hiệu quả, chị cần nguồn vốn và điều kiện ban đầu.

Năm 2025, từ chương trình hỗ trợ sinh kế dành cho hộ nghèo, gia đình chị Hiền được hỗ trợ 100 con gà giống. Đây là nguồn lực thiết thực để chị bắt đầu phát triển chăn nuôi, từng bước tạo nguồn thu nhập ngay tại gia đình.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Kỳ Xuân thăm mô hình nuôi gà sinh kế của chị Trần Thị Hiền.

Có đàn gà giống trong tay, chị Hiền chủ động tìm hiểu kỹ thuật, chú trọng chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ cần cù, chịu khó, đàn gà phát triển tốt. Sau mỗi lứa nuôi, chị tiếp tục tái đàn, tích lũy kinh nghiệm và từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi.

Từ 100 con gà được hỗ trợ ban đầu, đến nay, gia đình chị duy trì đàn gà khoảng 300 con mỗi lứa, mang lại thu nhập gần 10 triệu đồng/tháng. Nguồn thu từ chăn nuôi giúp chị có điều kiện trang trải cuộc sống, thoát nghèo, chăm lo cho con và chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Chị Hiền chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống của hai mẹ con tôi gặp rất nhiều khó khăn. Một mình nuôi con ăn học nên tôi luôn mong có công việc ổn định để cải thiện thu nhập. Được địa phương hỗ trợ gà giống, tôi có điều kiện bắt tay vào chăn nuôi, từng bước tích lũy kinh nghiệm và nhân đàn. Nhờ chịu khó chăm sóc, đàn gà phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn. Đến nay, gia đình đã thoát nghèo, tôi cũng yên tâm hơn để chăm lo cho con và tiếp tục phát triển kinh tế”.

Lãnh đạo xã Kỳ Xuân trao biểu trưng mô hình sinh kế cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Còn tại thôn Hà Phong, gia đình ông Đậu Văn Chiến và bà Lê Thị Thân cũng là trường hợp có hoàn cảnh nhiều khó khăn. Vợ chồng ông bà tuổi cao, thường xuyên đau ốm, mắc nhiều bệnh, không có nghề nghiệp và nguồn thu nhập ổn định. Các con của ông bà đều đã lập gia đình nhưng cuộc sống riêng còn khó khăn nên không có điều kiện hỗ trợ cha mẹ thường xuyên.

Trong khi sức lao động ngày càng hạn chế, việc tìm kiếm một nguồn thu nhập để trang trải sinh hoạt càng trở nên khó khăn đối với gia đình ông bà. Qua rà soát hoàn cảnh thực tế, thôn Tân Phong và xã Kỳ Xuân đã xét hỗ trợ gia đình một con bò giống trị giá 12 triệu đồng, tạo điều kiện để ông bà có thêm sinh kế phù hợp với khả năng chăm sóc.

Sau khi tiếp nhận bò giống, gia đình chú trọng chăm sóc, bảo đảm thức ăn và điều kiện chuồng trại. Nhờ được chăm sóc cẩn thận, con bò hiện phát triển khỏe mạnh, đang chuẩn bị sinh con bê đầu tiên.

Bò giống của gia đình Lê Thị Thân đã chuẩn bị sinh lứa bê đầu tiên.

Xúc động khi nhắc đến sự quan tâm của địa phương, ông Chiến chia sẻ: “Vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, lại không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống rất khó khăn. Được địa phương quan tâm hỗ trợ bò giống, chúng tôi mừng lắm. Có con bò để chăm sóc, phát triển kinh tế gia đình, vợ chồng cũng có thêm việc làm, tinh thần vui vẻ hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt để bò sinh sản, có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống”.

Sau sáp nhập, xã Kỳ Xuân có tỷ lệ hộ nghèo 3,06% và hộ cận nghèo 3,31%. Để từng bước giảm các chỉ số này, bên cạnh thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, địa phương xác định hỗ trợ sinh kế là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giúp các hộ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trên cơ sở rà soát thực tế, xã chú trọng lựa chọn đối tượng hỗ trợ, xem xét hoàn cảnh, nhu cầu, điều kiện lao động và khả năng tham gia mô hình của từng hộ. Các hình thức hỗ trợ được định hướng theo điều kiện sản xuất tại địa phương, trong đó chăn nuôi bò, gà là những mô hình chủ yếu.

Cùng với việc hỗ trợ con giống, tư liệu sản xuất, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và vận động người dân chủ động chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi cũng có vai trò quan trọng. Mục tiêu không chỉ là trao hỗ trợ trước mắt mà còn giúp các hộ từng bước hình thành phương thức sản xuất phù hợp, biết tích lũy, tái đầu tư và phát triển sinh kế lâu dài.

Từ tháng 7/2025 đến nay, xã Kỳ Xuân đã hỗ trợ sinh kế cho 70 hộ gia đình. Đối tượng thụ hưởng gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có người khuyết tật chưa có sinh kế ổn định, có nhu cầu và khả năng tham gia mô hình. Thông qua các chương trình, dự án giảm nghèo, tổng nguồn kinh phí xã đã hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các mô hình chăn nuôi bò, gà sinh sản.

Hội Nông dân xã Kỳ Xuân trao mô hình chăn nuôi bò cho bà Đinh Thị Thủy ở thôn Phương Giai.

Bà Nguyễn Thị Phú - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Xuân khẳng định: “Hỗ trợ sinh kế là giải pháp quan trọng nhằm giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống. Trong quá trình triển khai, địa phương quan tâm rà soát, lựa chọn những hộ có nhu cầu, phù hợp với điều kiện thực tế để hỗ trợ mô hình thiết thực. Chúng tôi mong muốn từ nguồn lực ban đầu, các gia đình sẽ chủ động chăm sóc, phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ để từng bước vươn lên, hạn chế nguy cơ tái nghèo”.

Thực tế tại Kỳ Xuân cho thấy, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ một khoản kinh phí hay trao một tài sản sản xuất, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân có phương tiện và cơ hội tự cải thiện cuộc sống. Một mô hình sinh kế phù hợp có thể giúp hộ nghèo tạo nguồn thu nhập thường xuyên, giảm sự phụ thuộc vào trợ giúp và từng bước chủ động hơn về kinh tế.

Từ tháng 7/2025 đến nay, xã Kỳ Xuân đã hỗ trợ sinh kế cho trên 70 hộ gia đình, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để các mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, việc hỗ trợ cần đi đôi với hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình sản xuất, chủ động phòng ngừa dịch bệnh và khuyến khích các hộ tích lũy để tái đầu tư. Đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sự đồng hành của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng dân cư cũng là yếu tố cần thiết để duy trì sinh kế, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Từ những con giống ban đầu, nhiều hộ dân ở Kỳ Xuân đang từng bước xây dựng nền tảng kinh tế cho gia đình. Những kết quả bước đầu không chỉ thể hiện hiệu quả của chính sách giảm nghèo khi được triển khai sát thực tế mà còn khẳng định vai trò chủ động của người dân trong hành trình vươn lên.