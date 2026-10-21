Đa dạng mô hình, tạo sinh kế bền vững cho người dân Đồng Tiến

Anh Phạm Văn Thịnh (thôn Đông Tiến) phát triển thêm chăn nuôi hươu.

Cuối năm 2024, anh Phạm Văn Thịnh ở thôn Đông Tiến bắt đầu nuôi 5 con hươu để phát triển kinh tế gia đình. Anh chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và khai thác nhung hươu qua Internet cùng các nguồn thông tin khác. Với anh, đây không chỉ là lựa chọn vật nuôi mới mà còn là hướng đi phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại gia đình.

Anh Thịnh chia sẻ: “Vợ mất, các con còn nhỏ nên tôi luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống. Nuôi hươu phù hợp vì có thể làm chuồng trong vườn nhà, tranh thủ thời gian nhàn rỗi và kỹ thuật chăm sóc không quá phức tạp. Thời gian đầu do thiếu kinh nghiệm nên tôi gặp nhiều khó khăn. Được địa phương quan tâm, tạo điều kiện đi tham quan, học hỏi các mô hình hiệu quả trong tỉnh nên tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm để chăm sóc đàn hươu và từng bước nâng cao thu nhập”.

Anh Phạm Văn Thịnh mở rộng chuồng trại, dự kiến sẽ nuôi thêm 5 con hươu vào cuối năm nay.

Đàn hươu của anh Thịnh bắt đầu đem lại nguồn thu từ nhung và hươu giống. Theo ước tính, mỗi năm, anh thu khoảng 12-13 triệu đồng từ nhung; hai con hươu cái sinh sản, đem lại thêm khoảng 13-14 triệu đồng từ bán hươu giống. Hiện anh đã mở rộng chuồng trại, chuẩn bị nuôi thêm 5 con hươu để nâng cao thu nhập.

Mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Dương Hải Nam tận dụng diện tích mặt ruộng gần tuyến đê đi qua địa bàn xã Đồng Tiến.

Cũng tìm hướng đi mới để có thu nhập ổn định, anh Dương Hải Nam (thôn Tây Tiến) ngoài công việc thiết kế, thi công nội thất đã mạnh dạn mở thêm mô hình nuôi ốc bươu đen. Nhận thấy diện tích ruộng gần tuyến đê có thể khai thác, anh thuê đất, cải tạo mặt bằng và đầu tư hệ thống ao nuôi trên diện tích 3.100 m². Tháng 8/2025, anh thả lứa đầu tiên với 250.000 con giống.

Nuôi ốc đòi hỏi người sản xuất nắm kỹ thuật quản lý nguồn nước, chăm sóc con giống và kiểm soát môi trường. Bù lại, mô hình có tiềm năng mang lại nguồn thu khá trên diện tích không lớn. Hai vụ đầu, anh Nam thu hoạch khoảng 3 tấn ốc thương phẩm, thu về 220 triệu đồng. Với kế hoạch tổ chức 3 vụ mỗi năm, vụ nuôi cuối năm dù ảnh hưởng do mưa lũ song dự kiến vẫn đạt khoảng 2 tấn.

Mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Dương Hải Nam bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Anh Nam cho biết: “Thời gian qua, chính quyền xã quan tâm định hướng, khuyến khích người dân phát triển mô hình kinh tế mới phù hợp điều kiện thực tế. Địa phương tổ chức tập huấn, đưa người dân tham quan, học hỏi những mô hình điển hình trong tỉnh, giúp chúng tôi có thêm kiến thức và tự tin đầu tư sản xuất. Hiện mô hình nuôi ốc khá ổn định nên tôi bắt đầu chủ động nguồn giống để giảm chi phí, kiểm soát chất lượng, từng bước mở rộng quy mô và hoàn thiện quy trình nuôi”.

Xã Đồng Tiến thuộc vùng bãi ngang ven biển, có diện tích tự nhiên 33,57 km², gồm 19 thôn, 4.394 hộ với 18.602 nhân khẩu. Địa phương có tiềm năng phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản và các ngành nghề gắn với điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên, xuất phát điểm sản xuất còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn vẫn khá cao. Thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và đầu ra nông sản thiếu ổn định cũng khiến việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất gặp nhiều trở ngại, thu nhập của người dân chưa bền vững.

Lãnh đạo địa phương bám sát cơ sở, hỗ trợ quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phương lên mạng xã hội.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã xác định phát triển kinh tế, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm. Địa phương khuyến khích người dân lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên, nguồn lực của từng hộ; đồng thời tăng cường tập huấn kỹ thuật, tổ chức tham quan, học hỏi các mô hình hiệu quả để người dân có thêm kiến thức, mạnh dạn đổi mới cách làm. Mục tiêu không chỉ là hình thành mô hình mới mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo nguồn thu ổn định và nhân rộng những cách làm có triển vọng.

Năm 2026, xã xây dựng và mở rộng 17 mô hình kinh tế, tập trung vào những lĩnh vực phù hợp với điều kiện địa phương như: nuôi lươn, hươu, chồn hương, ốc bươu đen, cua đồng; trồng, chế biến chè vằng; sản xuất dầu vừng, dầu lạc... Cùng với đó, sản xuất nông nghiệp từng bước hướng tới hàng hóa, chuỗi giá trị và bảo đảm an toàn. Toàn xã hiện có 19 con hươu, 913 con trâu, 15.839 con lợn; 174.889 con gia cầm; hơn 1.540 ha lúa (2 vụ); 162,5 ha rau, củ, quả.

Song song với phát triển các mô hình kinh tế, Đồng Tiến chú trọng hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện Dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2026 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã hỗ trợ 50 hộ 4.500 con gà giống, bình quân 90 con/hộ; trao 11 con bê giống cho 11 hộ và hỗ trợ một hộ một con lợn nái. Tổng kinh phí hỗ trợ các mô hình là 726 triệu đồng, góp phần tạo tư liệu sản xuất, giúp các hộ phát triển kinh tế gia đình và từng bước vươn lên thoát nghèo.