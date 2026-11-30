Dự kiến, đến cuối năm 2026, dư nợ cho vay lĩnh vực này có thể đạt 63.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8, tín dụng nông nghiệp, nông thôn đang là một trong những lĩnh vực được ưu tiên phân bổ nguồn vốn. Với mạng lưới tổ chức tín dụng phủ rộng, dòng vốn ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu sản xuất của hộ gia đình, cá nhân; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đến cuối tháng 10/2026, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 62.488 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm. Dự kiến đến cuối năm 2026, dư nợ lĩnh vực này có thể đạt 63.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm, chiếm hơn 44,3% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn.

Tăng trưởng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cho thấy nguồn vốn đang được tập trung vào các hoạt động sản xuất, tạo giá trị thực cho nền kinh tế. Đây là nguồn lực quan trọng để Hà Tĩnh thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Với mạng lưới các tổ chức tín dụng phủ rộng, dòng vốn ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu sản xuất của hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đáng chú ý, xét theo nhóm ngành kinh tế, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 22.759 tỷ đồng, tăng 34,5% so với đầu năm. Đây là mức tăng cao nhất trong các nhóm ngành kinh tế, cho thấy nhu cầu vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác thủy sản đang gia tăng.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn, ngành ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực trọng điểm.

Theo đó, các tổ chức tín dụng tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; đồng thời chủ động cân đối nguồn vốn, đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.