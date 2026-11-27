Tính đến ngày 19/11/2026, Hà Tĩnh đã giải ngân 7.977,364 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo báo cáo số 19128/BTC-ĐTPT ngày 26/11/2026 của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Quốc hội quyết định là 1.105.017,4 tỷ đồng. Trong đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao 968.789,4 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Ngoài ra, các địa phương giao tăng 61.837,7 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Như vậy, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến thời điểm báo cáo là 1.030.627,1 tỷ đồng.

Đến ngày 19/11, tổng số vốn đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.016.824,4 tỷ đồng. Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng, số vốn đã phân bổ đạt 98,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Còn 13.802,7 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương chưa được phân bổ chi tiết.

Về tiến độ giải ngân, lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 19/11 đạt 748.807,2 tỷ đồng, bằng 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với thời điểm ngày 12/11, số vốn giải ngân tăng thêm 18.800,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh là một trong 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là 10.888,777 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 7.557,442 tỷ đồng, phần vốn địa phương giao tăng là 3.331,335 tỷ đồng. Đến hết ngày 19/11, Hà Tĩnh đã giải ngân 7.977,364 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với Hà Tĩnh, có 7 bộ, cơ quan Trung ương và 16 địa phương khác có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Một số địa phương có giá trị giải ngân lớn gồm: Hà Nội 128,9 nghìn tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh 114,3 nghìn tỷ đồng; thành phố Hải Phòng 36,9 nghìn tỷ đồng; Hưng Yên 29 nghìn tỷ đồng; Tây Ninh 27,2 nghìn tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, còn 27 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung. Trong đó, 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 20%, gồm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18,4%); các dự án thành phần giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng do địa phương thực hiện (17,2%); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (12,4%); Bộ Khoa học và Công nghệ (10,6%) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (chưa giải ngân).

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đến hết ngày 19/11 đạt 79,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026.