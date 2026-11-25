(Baohatinh.vn) - Căn cứ Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 18/11/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh xác định giá bán lẻ nước sạch của Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh, doanh nghiệp này vừa công bố điều chỉnh giá nước sạch do công ty sản xuất và cung ứng trên địa bàn Hà Tĩnh.
Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng, trong khi vàng miếng SJC cũng mất tới 4 triệu đồng/lượng. Bước sang tuần mới, phần lớn chuyên gia dự báo giá tiếp tục đi xuống, nhưng vẫn có những kỳ vọng về khả năng phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều phối nguồn vật liệu liên tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công các dự án trọng điểm quốc gia.
Tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thống nhất tăng cường phối hợp, quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển công nghiệp – năng lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng.
Quy tụ nhiều đặc sản, sản phẩm tiêu biểu của địa phương, Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm, tạo không khí giao thương nhộn nhịp.
Trong tuần qua (từ ngày 16 - 22/11), giá vàng thế giới giảm khoảng 8,6%, mạnh nhất từ tháng 3, kéo giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng, còn 133,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm chậm đã kéo mức chênh với giá thế giới lên gần 23 triệu đồng/lượng; chênh lệch mua - bán cũng tăng lên 5 triệu đồng/lượng.
Với quy mô hơn 84 ha, tổng mức đầu tư trên 7.700 tỷ đồng, khu đô thị mới tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) được kỳ vọng tạo lập không gian sống hiện đại, mở rộng dư địa phát triển thương mại, dịch vụ tại KKT Vũng Áng.
Thông qua phiên livestream, đặc sản cam Khe Mây, cam Vũ Quang (Hà Tĩnh) được giới thiệu trực tiếp từ vùng trồng đến người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy tiêu thụ qua nền tảng số.
Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh có quy mô 32 gian hàng, quảng bá, bày bán đa dạng sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến từ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Chiều 20/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2031”
Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, nuôi hươu sao đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), góp phần đa dạng hóa vật nuôi, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân.
Vinamilk, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) và Tetra Pak Việt Nam vừa công bố hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy thu gom, phân loại và tái chế bao bì sau sử dụng. Từ những kết quả thí điểm ban đầu, hợp tác hướng đến phát triển mô hình có khả năng nhân rộng, từng bước hình thành hạ tầng tái chế dùng chung, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp cùng tham gia.
Chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và đa dạng hóa các kênh tiêu thụ, Hà Tĩnh đang nỗ lực nâng tầm giá trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, đưa trái cam đặc sản quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.