Các hộ kinh doanh ở Đồng Tiến học cách bán hàng trên TikTok Shop 23/11/2026 11:20 Gần 100 hộ sản xuất, kinh doanh ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) được trang bị kỹ năng khai thác kênh thương mại điện tử TikTok Shop để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương...

Đông ấm, những vườn rau mướt xanh 23/11/2026 11:16 Từ những vùng rau màu sản xuất tập trung đến các mô hình liên kết, vụ đông ở Hà Tĩnh đang khẳng định vai trò trong nâng cao giá trị sản xuất, gia tăng thu nhập cho người dân.

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp đón loạt chính sách thuế mới 23/11/2026 11:08 Quốc hội thông qua loạt chính sách mới về thuế, trong đó có miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng lựa chọn cách tính thuế và áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang...

Ai được vay ưu đãi mua đất, xây nhà lãi suất 3%/năm? 23/11/2026 08:28 Một số hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 100 triệu đồng mua đất ở, 100 triệu đồng làm nhà, với lãi suất 3%/năm và thời hạn tối đa 15 năm.

Tài chính thị trường ngày 23/11: Giá vàng sau tuần giảm sốc, liệu có đảo chiều? 23/11/2026 07:45 Giá vàng thế giới vừa trải qua tuần giảm mạnh nhất trong 8 tháng, trong khi vàng miếng SJC cũng mất tới 4 triệu đồng/lượng. Bước sang tuần mới, phần lớn chuyên gia dự báo giá tiếp tục đi xuống, nhưng vẫn có những kỳ vọng về khả năng phục hồi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Xây dựng nông thôn mới hiện đại: Vươn tới tầm cao mới 23/11/2026 05:15 Hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hà Tĩnh đã tạo nên những đổi thay sâu sắc trên từng miền quê. Từ những khu dân cư kiểu mẫu, một giai đoạn phát triển mới đang mở ra với những yêu cầu cao hơn.

Tăng tốc thi công Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng 23/11/2026 05:10 Sau 2 tháng khởi công, Dự án 4F Quế Lâm Lam Hồng tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy phân bón và nhà máy sấy lúa.

Tiếp tục rà soát các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ công trình trọng điểm quốc gia 23/11/2026 05:04 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, điều phối nguồn vật liệu liên tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng thi công các dự án trọng điểm quốc gia.

Nông dân Thượng Đức làm giàu từ nuôi lươn không bùn 22/11/2026 16:00 Mạnh dạn đầu tư, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, gia đình bà Lê Thị Thủy (xã Thượng Đức) thành công với mô hình nuôi lươn không bùn, thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

BIDV Hà Tĩnh đồng hành với tiểu thương đón mùa kinh doanh sôi động 22/11/2026 15:10 BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh sản phẩm cho vay tín chấp, tạo điều kiện để hộ kinh doanh, tiểu thương tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, bổ sung vốn lưu động, duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tích cực triển khai các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa Hà Tĩnh với Petrovietnam 22/11/2026 14:29 Tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam thống nhất tăng cường phối hợp, quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển công nghiệp – năng lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Từ hỗ trợ sinh kế đến giảm nghèo bền vững ở Thạch Xuân 22/11/2026 12:14 Từ những mô hình sinh kế phù hợp, nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Nhộn nhịp mua sắm tại Ngày hội kết nối, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh 22/11/2026 10:00 Quy tụ nhiều đặc sản, sản phẩm tiêu biểu của địa phương, Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm, tạo không khí giao thương nhộn nhịp.

Vàng miếng mất 4 triệu đồng trong tuần qua khi giá thế giới giảm 8,6% 22/11/2026 09:51 Trong tuần qua (từ ngày 16 - 22/11), giá vàng thế giới giảm khoảng 8,6%, mạnh nhất từ tháng 3, kéo giá vàng miếng SJC giảm 4 triệu đồng/lượng, còn 133,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm chậm đã kéo mức chênh với giá thế giới lên gần 23 triệu đồng/lượng; chênh lệch mua - bán cũng tăng lên 5 triệu đồng/lượng.

Mở rộng không gian đô thị, khai mở tiềm năng dịch vụ 22/11/2026 09:39 Với quy mô hơn 84 ha, tổng mức đầu tư trên 7.700 tỷ đồng, khu đô thị mới tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh) được kỳ vọng tạo lập không gian sống hiện đại, mở rộng dư địa phát triển thương mại, dịch vụ tại KKT Vũng Áng.

Hà Tĩnh tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi 22/11/2026 05:25 Trước nguy cơ dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tiếp tục lây lan trên diện rộng trong những tháng cuối năm, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Đánh thức tiềm năng những vùng nước ven sông 22/11/2026 05:05 Những vùng nước ven sông, cửa sông trên địa bàn Hà Tĩnh đang được khai thác theo nhiều hướng mới, từ mở rộng diện tích nuôi tôm đến phát triển các đối tượng có giá trị kinh tế cao.

Cục trưởng của Bộ Công Thương cùng tham gia livestream kết nối tiêu thụ đặc sản cam Hà Tĩnh 21/11/2026 18:10 Thông qua phiên livestream, đặc sản cam Khe Mây, cam Vũ Quang (Hà Tĩnh) được giới thiệu trực tiếp từ vùng trồng đến người tiêu dùng, tạo thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước, mở rộng kênh phân phối và thúc đẩy tiêu thụ qua nền tảng số.

Phát huy hiệu quả các dự án bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ 21/11/2026 15:42 Năm 2026, Hà Tĩnh bố trí 311,6 tỷ đồng duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm an toàn và kéo dài tuổi thọ công trình.

Quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, bảo vệ đàn vật nuôi 21/11/2026 13:29 Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra tại 19 xã, phường (Hà Tĩnh), ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ đàn vật nuôi.

Khai mạc Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh 21/11/2026 10:33 Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh có quy mô 32 gian hàng, quảng bá, bày bán đa dạng sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến từ 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Lộc Hà đầu tư hạ tầng, giải bài toán nước thải 21/11/2026 09:03 Trước áp lực nước thải từ sinh hoạt và chế biến hải sản, xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, từng bước khắc phục nguy cơ ô nhiễm tại các khu dân cư.

Hộ dân ở Hà Tĩnh sẵn sàng gần 1.000 gốc mai vàng Yên Tử phục vụ Tết 21/11/2026 08:30 Anh Nguyễn Văn Thành ở xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) đang sở hữu vườn mai vàng Yên Tử, chuẩn bị cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Viettel 20/11/2026 21:00 Chiều 20/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức lễ ký kết “Thỏa thuận hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2031”

Nuôi hươu sao – Hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở Thạch Xuân 20/11/2026 15:02 Từ lợi thế về điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường, nuôi hươu sao đang mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), góp phần đa dạng hóa vật nuôi, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho người dân.

Vinamilk hợp tác đa bên, hướng tới hạ tầng tái chế chia sẻ cho nhiều doanh nghiệp 20/11/2026 15:00 Vinamilk, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (VEPF) và Tetra Pak Việt Nam vừa công bố hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy thu gom, phân loại và tái chế bao bì sau sử dụng. Từ những kết quả thí điểm ban đầu, hợp tác hướng đến phát triển mô hình có khả năng nhân rộng, từng bước hình thành hạ tầng tái chế dùng chung, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp cùng tham gia.

Gia tăng giá trị, nâng tầm thương hiệu cam Hà Tĩnh 20/11/2026 14:00 Chú trọng nâng cao chất lượng, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và đa dạng hóa các kênh tiêu thụ, Hà Tĩnh đang nỗ lực nâng tầm giá trị, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, đưa trái cam đặc sản quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.

APEC mở cơ hội để Việt Nam đón vốn chất lượng cao, tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu 20/11/2026 10:11 APEC 2026 tại Thâm Quyến có thể tạo cơ hội cho Việt Nam thu hút thêm vốn công nghệ cao, đồng thời giúp doanh nghiệp nội tái định vị, tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

2 trạm BOT Bến Thủy vẫn chưa được thu phí trở lại 20/11/2026 08:54 Theo xác nhận từ cơ quan quản lý đường bộ và doanh nghiệp, tới sáng 20/11, 2 trạm BOT Bến Thủy - thu hồi vốn cho 2 dự án quốc lộ 1 qua tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, vẫn chưa được thu phí trở lại.