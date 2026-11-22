Tháng 5/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới tại phường Kỳ Trinh (nay thuộc phường Sông Trí, Hà Tĩnh). Với diện tích sử dụng đất hơn 84,12 ha, tổng mức đầu tư trên 7.700 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng hình thành một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 12.000 người dân, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam tỉnh.

Dự án có tổng diện tích trên 84 ha.

Dự án do Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn làm chủ đầu tư, được quy hoạch với nhiều loại hình nhà ở và hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ. Trong đó, khu nhà ở thương mại dạng liền kề có tổng diện tích đất hơn 22,2 ha, dự kiến xây dựng 2.596 căn, cao 4 tầng; khu nhà ở xã hội dạng chung cư có diện tích hơn 5,7 ha, quy mô cao 10 tầng. Bên cạnh đó là các công trình thiết yếu như y tế, giáo dục, nhà văn hóa, thương mại, thể dục thể thao, bãi đỗ xe...

Không chỉ tạo lập không gian sống mới, việc đầu tư đồng bộ các công trình tiện ích còn hướng đến hình thành một khu đô thị có khả năng thu hút, tập trung dân cư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của đội ngũ chuyên gia, người lao động và Nhân dân trên địa bàn KKT Vũng Áng.

Dự án sẽ xây dựng nhà ở liền kề và nhà ở xã hội đáp ứng quy mô dân số trên 12.000 người.

Theo ông Nguyễn Vũ Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư phường Sông Trí, xác định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển đô thị địa phương, ngay sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác rà soát, kiểm đếm, thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đến tháng 6/2026, toàn bộ mặt bằng dự án đã được bàn giao cho chủ đầu tư.

Có mặt bằng sạch, Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai san lấp, xây dựng hạ tầng và các hạng mục công trình. Trên công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương, các nhà thầu tổ chức tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, một số tòa nhà cùng các hạng mục hạ tầng cơ bản đã được triển khai xây dựng.

Chủ đầu tư đang tập trung san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng cơ bản.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở mà còn tạo ra thị trường tiêu dùng mới với quy mô dân số hơn 12.000 người. Đây chính là nền tảng để các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phát triển, từ nhà hàng, vui chơi giải trí, thể thao đến trung tâm thương mại, chợ, ngân hàng, tài chính, văn phòng và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, với quy hoạch đa dạng loại hình công trình, dự án còn mở ra cơ hội khai thác, kinh doanh bất động sản thương mại, cho thuê mặt bằng, sàn dịch vụ và các công trình công cộng cấp đô thị. Qua đó, không chỉ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu mà còn góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư và lực lượng lao động đang ngày càng gia tăng tại KKT Vũng Áng.

Nhân lực được tập trung huy động để triển khai thi công.

Ông Phan Văn Quang – Chủ tịch UBND phường Sông Trí nhấn mạnh: "Dự án Khu đô thị mới có ý nghĩa quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân. Khi đi vào hoạt động, với quy mô dân số lớn cùng hệ thống hạ tầng, tiện ích đồng bộ, dự án sẽ tạo sức hút đối với các nhà đầu tư, hộ kinh doanh phát triển thương mại, dịch vụ. Đây cũng là điều kiện để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế từ quá trình phát triển công nghiệp, đô thị tại KKT Vũng Áng".

Từ lợi thế về vị trí, quy mô dân số và sự phát triển mạnh mẽ của KKT Vũng Áng, khu đô thị mới tại phường Sông Trí được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ, góp phần hình thành diện mạo đô thị hiện đại, năng động.