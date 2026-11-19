Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 19/11, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo, chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp.

Các đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tham dự cuộc họp.

Năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng giao cho tỉnh là 8.841,6 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 13/11/2026, đã phân bổ chi tiết đến các dự án (bao gồm cả vốn kéo dài) là 13.565,2 tỷ đồng.

Đồng chí Thiều Đình Long - Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Đến ngày 13/11/2026, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là 9.229,3 tỷ đồng, đạt 104,4% kế hoạch vốn Thủ tướng giao; số vốn còn lại phải giải ngân là 4.335,9 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân vốn do bộ, ngành quản lý đạt 309,9 tỷ đồng, số vốn còn lại phải giải ngân là 176,5 tỷ đồng; giải ngân vốn do địa phương quản lý đạt 8.919,4 tỷ đồng, số vốn còn lại phải giải ngân là 4.159,4 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Linh - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo, có 13 dự án kế hoạch vốn lớn, còn 2.615,7 tỷ đồng phải giải ngân. Kết quả giải ngân đầu tư công của tỉnh phụ thuộc chủ yếu vào các dự án này.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân gồm: vốn nước ngoài chưa đủ điều kiện giải ngân; vốn khắc phục hậu quả thiên tai đợt 2 được giao muộn; giá vật liệu, nhiên liệu tăng, khan hiếm đất đắp; công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật kéo dài; tiến độ chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong nghiệm thu, thanh toán dù dự án đã hoàn thành khối lượng lớn; tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm...

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại biểu đã tập trung phân tích kết quả giải ngân theo từng đơn vị, chủ đầu tư và từng dự án có kế hoạch vốn lớn; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, thủ tục đầu tư và thanh toán khối lượng hoàn thành.

Trên cơ sở đó, các đơn vị báo cáo giải pháp, cam kết tiến độ giải ngân đối với từng dự án từ nay đến cuối năm.

Đông chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân còn lớn. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu giải ngân nguồn vốn được giao đảm bảo tiến độ.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí Phan Thiên Định yêu cầu các chủ đầu tư rà soát tiến độ, khả năng giải ngân từng dự án; phối hợp với các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư và tổ chức thi công.

Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương có tỷ lệ giải ngân thấp, cần rà soát các dự án, xác định rõ khả năng thực hiện, xây dựng phương án xử lý phần vốn còn lại, phấn đấu giải ngân đạt cao nhất nguồn vốn được giao. Đồng thời, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý vốn tạm ứng, soát xét các dự án tạm ứng kéo dài, đẩy nhanh tiến độ thu hồi khoản tạm ứng; hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành; tập trung giải ngân các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp; bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả sử dụng vốn. Các địa phương tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Đồng chí Phan Thiên Định giao các ban quản lý dự án cấp tỉnh thực hiện báo cáo kết quả giải ngân hằng tuần; Sở Tài chính theo dõi sát tiến độ từng đơn vị, từng dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể theo tuần, kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.