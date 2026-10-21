Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm cao cả nước

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, tổng vốn đầu tư công giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2026 trên cả nước đạt 660.739,5 tỷ đồng, bằng 64,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các chủ đầu tư đang hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Trong đó, có 6 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. Hà Tĩnh là một trong những địa phương có kết quả giải ngân nổi bật.

Cụ thể, đến hết ngày 15/10, tổng số vốn đầu tư công Hà Tĩnh đã giải ngân đạt 6.949,174 tỷ đồng, bằng 99,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (6.955,18 tỷ đồng) và đạt 74,2% tổng kế hoạch vốn (9.361,88 tỷ đồng).

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị và chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp; đồng thời rà soát các dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời đề xuất phương án tháo gỡ.

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, các đơn vị cần tiếp tục chủ động phối hợp, tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục liên quan và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giải ngân tối đa nguồn vốn được giao.