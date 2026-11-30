Giảm lãi suất, giữ dòng vốn: Bài toán ngân hàng cuối năm 28/11/2026 14:10 Trước yêu cầu giảm lãi suất và nhu cầu vốn tăng cao, các ngân hàng Hà Tĩnh đang tìm giải pháp giữ sức hút dòng tiền, cân đối nguồn vốn, bảo đảm tăng trưởng an toàn, hiệu quả.

Giảm 30% thuế, tạo đà cho kinh tế tư nhân ở Hà Tĩnh phát triển 28/11/2026 10:46 Chính sách giảm 30% thuế theo Nghị định 398/2026/NĐ-CP cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm ở Hà Tĩnh giảm bớt nghĩa vụ thuế, có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Viettel chính thức cung cấp internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam 28/11/2026 07:00 Dịch vụ internet vệ tinh Starlink do Viettel cung cấp giúp khách hàng chủ động kết nối tại những nơi hạ tầng viễn thông mặt đất khó tiếp cận, trong quá trình di chuyển hoặc khi cần đường truyền dự phòng. Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ với thiết bị chính hãng có giá ưu đãi trong thời gian đầu từ 9,3 triệu đồng, gói cước từ 1,59 triệu đồng/tháng, cùng chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại Việt Nam.

Chủ động nguồn hàng, bình ổn thị trường dịp cuối năm 2026 và Tết Đinh Mùi 2027 28/11/2026 05:08 Sức mua của người dân Hà Tĩnh dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 dự báo tăng 20-25% so với ngày thường. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả và ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Chủ động bố trí thời vụ, cơ cấu giống thích ứng với vụ xuân ấm 27/11/2026 15:00 Việc bố trí cơ cấu giống phù hợp, tuân thủ lịch thời vụ được xem là “chìa khóa” để Hà Tĩnh giành thắng lợi trong sản xuất vụ xuân 2027.

Bảo hiểm tiền gửi: Tăng “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người gửi tiền 27/11/2026 15:00 Tại Hà Tĩnh, chính sách bảo hiểm tiền gửi đang được các tổ chức tín dụng tuyên truyền sâu rộng nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền.

Nhang thảo mộc tìm "chỗ đứng" trên thị trường 27/11/2026 13:34 Người tiêu dùng ngày càng có xu hướng sử dụng sản phẩm nguồn gốc rõ ràng. Nắm bắt điều này, các cơ sở sản xuất hương ở Hà Tĩnh đang từng bước đầu tư chất lượng, mở rộng kênh tiêu thụ.

Đầu tư 38 tỷ đồng xây dựng cầu Lĩnh Hồng ở vùng biên giới 27/11/2026 10:40 Công trình cầu Lĩnh Hồng (Hà Tĩnh) sau khi hoàn thành sẽ góp phần khắc phục tình trạng chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn đi lại, tạo thuận lợi cho giao thương.

Nâng tầm giá trị hải sản qua chế biến ở xã ven biển Hà Tĩnh 27/11/2026 10:29 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang phát huy tối đa các lợi thế để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực chế biến, nâng cao giá trị sản xuất và nâng tầm giá trị cho hải sản quê hương.

Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 105,6% kế hoạch 27/11/2026 10:26 Đến ngày 19/11/2026, cả nước giải ngân 748.807,2 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hà Tĩnh đã giải ngân 7.977,364 tỷ đồng, đạt 105,6% kế hoạch được giao.

Làm gì để hạn chế đất nông nghiệp bỏ hoang? 27/11/2026 10:00 Tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang tại một số địa phương ở Hà Tĩnh đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện hạ tầng thủy lợi và tổ chức lại sản xuất, đưa đất vào khai thác hiệu quả.

Hạ tầng giao thông góp phần tăng sức hút đầu tư vào KKT Vũng Áng 27/11/2026 08:41 Cùng với lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống cảng biển nước sâu, hạ tầng giao thông đang từng bước được hoàn thiện, tạo thêm động lực phát triển cho KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh có hơn 2.500 doanh nghiệp thành lập mới 27/11/2026 07:52 Những con số về doanh nghiệp thành lập mới cho thấy sức hút của môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Tài chính thị trường ngày 27/11: Vẫn xuất hiện mức lãi suất tiết kiệm tới 9,6%/năm 27/11/2026 07:45 Dù lãi suất niêm yết đã hạ nhiệt, nhiều ngân hàng vẫn triển khai các chương trình ưu đãi với lãi suất huy động trên 9%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sôi động thị trường mua sắm dịp Black Friday tại Hà Tĩnh 27/11/2026 05:05 Black Friday đang khuấy động thị trường bán lẻ Hà Tĩnh với hàng loạt chương trình hấp dẫn, mang đến cơ hội mua sắm tiết kiệm cho người dân, góp phần kích cầu tiêu dùng cuối năm.

[QUIZ] Lĩnh vực nào được Hà Tĩnh ưu tiên thu hút FDI thế hệ mới? 27/11/2026 05:05 Hà Tĩnh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Những mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên và giải pháp nào sẽ mở ra cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới?

Trao 3.400 con gà tạo sinh kế cho các hộ nghèo xã Thạch Hà 26/11/2026 16:28 Mô hình chăn nuôi gà nhằm hỗ trợ các hộ dân xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát triển sinh kế, tạo thêm nguồn thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án công trình lấy nước phục vụ Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh 26/11/2026 15:15 Dự án Đầu tư xây dựng công trình lấy nước và tuyến ống cấp nước từ hồ Thượng Sông Trí phục vụ Nhà máy thép VinMetal thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) do Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal làm chủ đầu tư.

Giá xăng, dầu cùng giảm 26/11/2026 15:00 Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu các loại cùng giảm 50-1.380 đồng một lít, theo đà diễn biến thị trường năng lượng thế giới.

Doanh nghiệp tăng tốc về đích mục tiêu năm 2026 26/11/2026 14:05 Linh hoạt thích ứng trước biến động thị trường, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo đà tăng trưởng trong năm 2027.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 26/11/2026 12:04 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống điện; bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tài chính thị trường ngày 26/11: Vé máy bay Tết về miền Trung tăng cao 26/11/2026 07:44 Dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027, giá vé nhiều chuyến bay về miền Trung có chuyến đã vượt 5 triệu đồng/chiều, chênh lệch hơn 1 triệu đồng tùy thời điểm khởi hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh xử phạt 2.451 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại 26/11/2026 05:20 Thời gian qua, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thạch Hà hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà gắn với giảm nghèo bền vững 25/11/2026 15:36 Lớp tập huấn giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Thạch Hà nắm vững kỹ thuật chăn nuôi gà, sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Cam giòn Thượng Lộc "đắt hàng" từ vườn đến phố 25/11/2026 14:00 Vào vụ thu hoạch, cam giòn Thượng Lộc ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang hút khách nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, giá bán tăng so với cùng kỳ năm trước. Từ nhà vườn đến các cơ sở kinh doanh, hoạt động thu hái, đóng gói, vận chuyển diễn ra khẩn trương, tạo nên không khí sôi động của mùa cam được giá.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tạo động lực phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị 25/11/2026 12:43 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả hợp tác với Công ty CP Nafoods Group và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.

8 điểm mới đáng chú ý của Luật Đất đai năm 2026 25/11/2026 10:56 Luật Đất đai năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1/7/2027; riêng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định mới được áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Đề xuất nghiên cứu đường dây siêu cao áp hơn 1.000 km kéo điện ra Bắc 25/11/2026 10:21 Bộ Công Thương đề xuất sớm nghiên cứu tuyến truyền tải điện một chiều ±800 kV từ duyên hải Nam Trung Bộ đến Đồng bằng sông Hồng, với vốn đầu tư sơ bộ gần 3,5 tỷ USD.

Kết nối tiêu thụ, lan tỏa giá trị sản phẩm Hà Tĩnh 25/11/2026 09:53 Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh khép lại với sức mua tích cực, nhiều sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận. Sự kiện góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao độ nhận diện và khẳng định vị thế sản phẩm địa phương trên thị trường.