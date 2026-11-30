Chính sách giảm 30% thuế theo Nghị định 398/2026/NĐ-CP cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm ở Hà Tĩnh giảm bớt nghĩa vụ thuế, có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Dịch vụ internet vệ tinh Starlink do Viettel cung cấp giúp khách hàng chủ động kết nối tại những nơi hạ tầng viễn thông mặt đất khó tiếp cận, trong quá trình di chuyển hoặc khi cần đường truyền dự phòng. Khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ với thiết bị chính hãng có giá ưu đãi trong thời gian đầu từ 9,3 triệu đồng, gói cước từ 1,59 triệu đồng/tháng, cùng chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại Việt Nam.
Sức mua của người dân Hà Tĩnh dịp cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 dự báo tăng 20-25% so với ngày thường. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bảo đảm nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả và ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.
Dù lãi suất niêm yết đã hạ nhiệt, nhiều ngân hàng vẫn triển khai các chương trình ưu đãi với lãi suất huy động trên 9%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Dự án Đầu tư xây dựng công trình lấy nước và tuyến ống cấp nước từ hồ Thượng Sông Trí phục vụ Nhà máy thép VinMetal thuộc Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng (Hà Tĩnh) do Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal làm chủ đầu tư.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống điện; bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ đời sống Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Dù còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027, giá vé nhiều chuyến bay về miền Trung có chuyến đã vượt 5 triệu đồng/chiều, chênh lệch hơn 1 triệu đồng tùy thời điểm khởi hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vào vụ thu hoạch, cam giòn Thượng Lộc ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang hút khách nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, giá bán tăng so với cùng kỳ năm trước. Từ nhà vườn đến các cơ sở kinh doanh, hoạt động thu hái, đóng gói, vận chuyển diễn ra khẩn trương, tạo nên không khí sôi động của mùa cam được giá.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; nâng cao hiệu quả hợp tác với Công ty CP Nafoods Group và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.
Ngày hội kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Hà Tĩnh khép lại với sức mua tích cực, nhiều sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận. Sự kiện góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao độ nhận diện và khẳng định vị thế sản phẩm địa phương trên thị trường.
Bộ Xây dựng thống nhất đề xuất giữ nguyên mức giá trần vé máy bay nội địa hạng phổ thông cơ bản, chưa xem xét điều chỉnh ở thời điểm hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
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