(Baohatinh.vn) - Công trình cầu Lĩnh Hồng (Hà Tĩnh) sau khi hoàn thành sẽ góp phần khắc phục tình trạng chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ, bảo đảm an toàn đi lại, tạo thuận lợi cho giao thương.
Sáng 27/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu Lĩnh Hồng tại xã Sơn Hồng.
Cầu Lĩnh Hồng nằm trên tuyến Quốc lộ 8C. Đây là tuyến giao thông quan trọng đối với người dân khu vực biên giới. Cây cầu hiện trạng được đưa vào sử dụng từ năm 2002, song qua thời gian khai thác đã bộc lộ nhiều hạn chế. Vào mùa mưa lũ, cầu thường xuyên bị ngập sâu từ 0,8-1,2m, kéo dài từ 3-5 ngày, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Đặc biệt, trong đợt thiên tai năm 2025, khoảng 20m đường đầu cầu bị nước lũ cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 135 hộ dân, trong đó có việc đi lại, đến trường của học sinh. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu mới có ý nghĩa cấp thiết, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và từng bước hoàn thiện hạ tầng khu vực.
Theo thiết kế, cầu Lĩnh Hồng được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, gồm 3 nhịp, mỗi nhịp dài 24m; tổng chiều dài cầu 82,2m, rộng 10m. Công trình có tải trọng thiết kế HL93, tuổi thọ công trình chính 100 năm, đi kèm hệ thống thoát nước, gia cố chống xói lở và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.
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Khi hoàn thành, cầu Lĩnh Hồng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập lụt, chia cắt giao thông kéo dài nhiều năm, bảo đảm việc đi lại an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh trong mùa mưa lũ. Công trình cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới xã Sơn Hồng.
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