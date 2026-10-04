Sớm tu sửa những cây cầu xuống cấp vùng ngoài đê La Giang

(Baohatinh.vn) - Sau hàng chục năm khai thác, nhiều cầu dân sinh khu vực ngoài đê La Giang (Hà Tĩnh) đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi đây là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lũ.
Tại nhiều vị trí, lớp bê tông bảo vệ bong tróc, để lộ cốt thép hoen gỉ. Đáng lo ngại, hệ thống lan can bảo vệ ở hai bên mố cầu đã gãy đổ, tạo thành những khoảng trống sát mép cầu. Khe co giãn tại vị trí tiếp giáp giữa nhịp và mố cầu hở rộng khoảng 3cm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.
Sau gần 40 năm khai thác, hệ thống lan can đã xuống cấp, nhiều đoạn gãy đổ, cong vẹo,thậm chí không còn lan can bảo vệ. Cầu nhỏ hẹp, không có đèn chiếu sáng, trong khi mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, nước dâng cao sát mặt cầu khiến việc lưu thông tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tương tự, cầu dân sinh tại thôn Kim Thịnh cũ (nay là thôn Đức Tùng, xã Đức Minh) cũng đã xuống cấp sau hơn 40 năm sử dụng. Cây cầu dài khoảng 15m, rộng hơn 2m, có lan can sắt hoen gỉ, mục mọt, không có hệ thống chiếu sáng.
Sau hàng chục năm khai thác, nhiều cầu dân sinh khu vực ngoài đê La Giang đã không còn đáp ứng yêu cầu đi lại, nhất là trong mùa mưa lũ. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, ngập úng và ảnh hưởng đến dòng chảy, việc rà soát, đánh giá hiện trạng để sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp các công trình là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm đi lại, sinh hoạt và chủ động ứng phó với thiên tai cho người dân vùng ngoài đê.
Sau nhiều năm triển khai, dự án nâng cấp đường Đặng Văn Bá, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã hoàn thành phần lớn tuyến. Tuy nhiên, khoảng 330m đầu tuyến, đoạn từ quốc lộ 1 đến Giếng Làng, thôn Thạch Bình vẫn chưa được đầu tư đồng bộ.
Dọc tuyến sông La qua địa bàn các xã Đức Thọ và Đức Minh (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng rác thải dạt về, ùn ứ với số lượng lớn gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông.
Nhiều năm qua, người dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt và mưu sinh do thiếu lối đi xuống biển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Dự án Khu du lịch sinh thái biển Kỳ Xuân chậm triển khai.
Sau khi được nâng cấp, tuyến đường dân sinh nối quốc lộ 1 với các thôn, xóm trên địa bàn xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. Tuy nhiên, do chưa có lề đường nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tuyến đê Phúc Long Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giữ vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, đời sống dân sinh. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân địa phương.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!