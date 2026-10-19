Chợ Hà Tĩnh xuống cấp, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen) là đầu mối giao thương quan trọng của địa phương. Tuy nhiên, hiện nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng đến kinh doanh và mua sắm của người dân.
Tại khu vực bán thịt, cá, hải sản tươi sống nhiều vị trí nền nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
Mái nhà hư hỏng, thấm dột mỗi khi mưa xuống. Để bảo vệ hàng hóa, các tiểu thương phải dùng bạt che chắn tạm thời.
Tại khu vực kinh doanh rau, củ, quả, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra thường xuyên, nhất là những thời điểm có mưa. Nền chợ thấp, nhiều điểm đọng nước, rác thải tồn lưu gây mất vệ sinh, khiến khu vực mua bán thực phẩm trở nên bẩn, nhếch nhác.
Tại đình chợ tầng hai, nơi kinh doanh quần áo và nhiều mặt hàng khác, một số vị trí nền nhà xuất hiện vết nứt, bề mặt gồ ghề, hư hỏng. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, những bất cập này còn gây khó khăn cho việc đi lại, bố trí hàng hóa của các hộ kinh doanh.
Theo Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh, tình trạng xuống cấp còn xuất hiện tại các hệ thống kỹ thuật. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy thường xuyên gặp sự cố, hoạt động chập chờn; hệ thống đường ống nước hạ ngầm có dấu hiệu hoen gỉ, ảnh hưởng đến quá trình vận hành và công tác bảo đảm an toàn tại chợ.
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