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Đường trăm tỷ nhiều lần... lỡ hẹn!

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Sau nhiều lần gia hạn tiến độ, tuyến đường ĐH90, nối xã Hương Xuân với xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), có mức đầu tư gần 122 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành, gây mất an toàn cho người dân.

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Tuyến đường ĐH90 thuộc Tiểu dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện ĐH90, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP Đậu Gia VN, Công ty CP Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty CP Tập đoàn CT38 thi công. Điểm đầu tại ngã ba Lâm trường Chúc A, xã Hương Xuân; điểm cuối tại thôn Hương Liên, xã Phúc Trạch.
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Theo kế hoạch, tuyến đường phải hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, do không bảo đảm tiến độ, dự án được gia hạn lần thứ nhất đến ngày 30/6/2026 và sau đó tiếp tục được gia hạn lần thứ hai đến ngày 30/9/2026.
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Đến nay, đoạn cuối tuyến đường vẫn bị vật liệu đổ chắn ngang, khiến người dân không thể lưu thông.
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Anh Nguyễn Văn Thọ – Tổ trưởng Tiểu dự án nâng cấp, mở rộng đường huyện ĐH90, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi biến động giá vật liệu, khó khăn về nhân công và năng lực tổ chức thi công của một số nhà thầu còn hạn chế. Ban Quản lý dự án đang yêu cầu các đơn vị rà soát tiến độ, tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại để sớm hoàn thành công trình”.
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Do tuyến đường ĐH 90 chậm tiến độ, chưa thể đưa vào sử dụng, gần 160 học sinh THCS ở thôn Hương Liên, xã Phúc Trạch phải đi qua đường Vực Chình để sang xã Hương Xuân học tập. Tuy nhiên, đường Vực Chình nhỏ hẹp, đá sỏi lởm chởm, một bên là núi, một bên là suối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
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Em Võ Nguyễn Bảo Phúc, lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Hương Xuân chia sẻ: “Gần 2 năm nay, đường chính chưa đi được nên chúng em phải đến trường bằng đường Vực Chình. Đường nhỏ, nhiều đá sỏi, đi lại rất khó khăn; những hôm sáng sớm có sương mù, tầm nhìn hạn chế nên em đã vài lần bị trượt ngã”.
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Tuyến đường ĐH90 thi công kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân hai bên đường. Mùa nắng, bụi từ mặt đường và hoạt động thi công phủ kín nhà cửa; mùa mưa, nhiều đoạn lầy lội, việc đi lại càng khó khăn. Đáng lo ngại, tại một số vị trí, vật liệu xây dựng tập kết bên lề đường vừa cản trở giao thông, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
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Đường thi công chậm tiến độ, nhiều hộ dân sống chung với bụi và vật liệu tập kết gây mất an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư.
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“Công trình chậm hoàn thành đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong thời gian khá lâu. Chúng tôi mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời có phương án phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến các hộ dân” - ông Dương Danh Huyền (bên trái), thôn Hương Liên, xã Phúc Trạch cho hay.
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Ông Trần Phúc Anh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Trạch (thứ 2 bên trái) cho biết: “Qua giám sát, MTTQ xã đã nhiều lần tổng hợp ý kiến của người dân, kiến nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khắc phục những bất cập trong quá trình thi công. Công trình chậm hoàn thành đã ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, đặc biệt là việc đến trường của học sinh. Chúng tôi mong những kiến nghị của địa phương được tiếp thu, xử lý kịp thời”.
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Thời hạn gia hạn lần thứ hai chỉ còn tính bằng ngày, trong khi khối lượng công việc của dự án vẫn ngổn ngang chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành. Sau nhiều lần lỡ hẹn, việc hoàn thành tuyến ĐH90 đúng mốc 30/9 không chỉ là yêu cầu về tiến độ dự án, mà còn là mong mỏi của người dân đã nhiều năm chịu ảnh hưởng.

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Tags:

#Đường trăm tỷ nhiều lần lỡ hẹn #học sinh đi học đường Vực Chình

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