Đường trăm tỷ nhiều lần... lỡ hẹn!

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều lần gia hạn tiến độ, tuyến đường ĐH90, nối xã Hương Xuân với xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), có mức đầu tư gần 122 tỷ đồng vẫn chưa hoàn thành, gây mất an toàn cho người dân.
Theo kế hoạch, tuyến đường phải hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, do không bảo đảm tiến độ, dự án được gia hạn lần thứ nhất đến ngày 30/6/2026 và sau đó tiếp tục được gia hạn lần thứ hai đến ngày 30/9/2026.
Do tuyến đường ĐH 90 chậm tiến độ, chưa thể đưa vào sử dụng, gần 160 học sinh THCS ở thôn Hương Liên, xã Phúc Trạch phải đi qua đường Vực Chình để sang xã Hương Xuân học tập. Tuy nhiên, đường Vực Chình nhỏ hẹp, đá sỏi lởm chởm, một bên là núi, một bên là suối, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tuyến đường ĐH90 thi công kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân hai bên đường. Mùa nắng, bụi từ mặt đường và hoạt động thi công phủ kín nhà cửa; mùa mưa, nhiều đoạn lầy lội, việc đi lại càng khó khăn. Đáng lo ngại, tại một số vị trí, vật liệu xây dựng tập kết bên lề đường vừa cản trở giao thông, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Đường thi công chậm tiến độ, nhiều hộ dân sống chung với bụi và vật liệu tập kết gây mất an toàn giao thông và mỹ quan khu dân cư.
Thời hạn gia hạn lần thứ hai chỉ còn tính bằng ngày, trong khi khối lượng công việc của dự án vẫn ngổn ngang chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành. Sau nhiều lần lỡ hẹn, việc hoàn thành tuyến ĐH90 đúng mốc 30/9 không chỉ là yêu cầu về tiến độ dự án, mà còn là mong mỏi của người dân đã nhiều năm chịu ảnh hưởng.
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