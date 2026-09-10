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Chạy đua với thời tiết, đẩy nhanh tiến độ cầu dân sinh ở Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Trước dự báo thời tiết diễn biến bất lợi, các chủ đầu tư và nhà thầu tại Hà Tĩnh đang tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu dân sinh.

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Tại công trường Dự án khôi phục, sửa chữa cầu Chợ Giấy ở xã Đức Thịnh, những ngày qua, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Dự án được triển khai từ giữa tháng 6/2026 với tổng mức đầu tư 16 tỷ đồng do Sở Xây dựng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Tĩnh thi công.
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Cầu Chợ Giấy được xây dựng với chiều dài 24m, rộng 12m, góp phần hoàn thiện kết nối giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Hiện nay, các mũi thi công đang được triển khai đồng thời, trong đó tập trung vào bê tông cốt thép mố M1, đóng cọc cừ mố M2 và đúc dầm. Đến nay, dự án đạt khoảng 50% khối lượng.
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Trước dự báo thời tiết bất lợi có thể ảnh hưởng đến tiến độ công trình khi các hạng mục thi công đều liên quan đến dòng chảy của kênh và hệ thống điện phục vụ công trường, nhà thầu đã tranh thủ thời tiết những lúc thuận lợi tập trung đẩy nhanh tiến độ.
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Những ngày qua, trên công trường thường duy trì hơn 10 cán bộ, công nhân cùng hệ thống máy móc, thiết bị tập trung thi công. Theo kế hoạch, cầu Chợ Giấy sẽ hoàn thành, bàn giao vào tháng 11/2026.
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Ông Nguyễn Trọng Sâm - cán bộ Trung tâm Quản lý bảo trì hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) cho biết: “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đốc thúc nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ. Nhà thầu phải tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch. Ngoài ra, nhà thầu phải có phương án hợp lí để tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi".
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Cầu Hói Hiến trên tuyến đường liên xã Tứ Mỹ - Mai Hoa từng xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu hẹp, tạo điểm thắt cổ chai và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực tế này, dự án sửa chữa, khắc phục và nâng cấp cầu Hói Hiến với tổng kinh phí 10 tỷ đồng đã được triển khai. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, khởi công từ giữa tháng 5/2026 và theo kế hoạch ban đầu sẽ hoàn thành, bàn giao vào cuối tháng 10/2026.
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Theo thiết kế, cầu cũ được phá dỡ hoàn toàn để xây mới bằng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu mới có bề rộng 9m, gồm phần xe chạy và lề bộ hành, phù hợp với quy mô tuyến đường hiện hữu; thiết kế theo tiêu chuẩn tải trọng HL93, đáp ứng khả năng lưu thông của các phương tiện tải trọng lớn.
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Cầu gồm 1 nhịp giản đơn dài 21m, tổng chiều dài toàn cầu khoảng 30,1m. Công trình cũng được tính toán về khả năng thoát lũ, bảo đảm an toàn trong điều kiện thời tiết bất lợi. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công việc. Nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục cuối cùng, ﻿trong đó có đổ bê tông lề và dọn dẹp mặt bằng.
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"Công trình thi công giai đoạn hoàn thiện có gặp thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng một số hạng mục và cuốn trôi cầu tạm vào đợt mưa ngày 20/8 vừa qua, nhưng đơn vị vẫn cố gắng bố trí ca kíp bài bản, tổ chức làm bù để đẩy nhanh tiến độ. Nhờ đó, đến nay, dự án đang vượt tiến độ dự kiến, phấn đấu cuối tháng 9 sẽ hoàn thành và bàn giao công trình", ông Phan Xuân Hậu - Giám đốc Công ty TNHH 169 Hà Tĩnh (đơn vị thi công) cho biết.
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Cầu cầu Lâm Lĩnh (xã Sơn Hồng) trên quốc lộ 8C dài 113,4m, rộng 9m, gồm 3 nhịp. Đây là cây cầu mới thay thế cầu tràn cũ thường xuyên bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.
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Với mục tiêu đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ, sau gần 10 tháng tập trung thi công, cầu Lâm Lĩnh vừa được hoàn thành, giúp người dân không còn nỗi lo bị chia cắt khi mưa lớn, nhất là khoảng 100 hộ dân thôn Trung Lĩnh (xã Sơn Hồng).
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Việc tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện các hạng mục, đưa các công trình cầu dân sinh vào sử dụng trước mùa mưa lũ không chỉ giúp hạn chế tác động của thời tiết đến tiến độ, mà còn góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, hạn chế nguy cơ chia cắt và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.
Video: Công nhân tập trung thi công cầu Chợ Giấy.

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