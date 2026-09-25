Tăng tốc "phủ sóng" app EVN CSKH tại Hà Tĩnh

Gia đình chị Phan Thị Thùy (tổ dân phố 1, phường Thành Sen) có 3 cửa hàng kinh doanh, mỗi địa điểm có một hợp đồng mua bán điện. Cộng thêm điện sinh hoạt tại gia đình, chị đang quản lý 4 mã khách hàng. Trước đây, mỗi lần kiểm tra sản lượng, hóa đơn hay thanh toán tiền điện, chị phải lần lượt tra cứu từng tài khoản, mất không ít thời gian. Từ khi sử dụng app EVN CSKH của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc quản lý thuận tiện hơn nhờ tính năng liên kết nhiều mã khách hàng trên cùng một tài khoản.

“Đây là một trong những tính năng tôi đánh giá cao khi sử dụng phần mềm này. Chỉ cần liên kết các mã khách hàng, tôi có thể theo dõi thông tin sử dụng điện của cả gia đình và các cửa hàng trên cùng một tài khoản. Việc quản lý hóa đơn, sản lượng và thanh toán tiền điện thuận tiện hơn nhiều” - chị Thùy chia sẻ.

Chị Phan Thị Thùy (phường Thành Sen) cảm thấy tiện ích khi sử dụng app EVN CSKH.

App EVN CSKH được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành thử nghiệm trên phạm vi toàn quốc từ 15/6/2026, hướng tới xây dựng nền tảng dịch vụ điện hiện đại, thống nhất và lấy khách hàng làm trung tâm.

Với app này, thay vì sử dụng các ứng dụng riêng theo từng tổng công ty điện lực, khách hàng có thể thực hiện nhiều thao tác trên một nền tảng: tra cứu và thanh toán tiền điện trực tuyến, nhận thông báo mất điện, đăng ký dịch vụ điện, theo dõi lịch sử sử dụng điện... Đáng chú ý, việc theo dõi sản lượng điện theo thời gian cũng giúp khách hàng nhận biết sớm những biến động bất thường trong tiêu thụ điện. Khi sản lượng tăng đột biến, người dùng có thể chủ động kiểm tra thiết bị, điều chỉnh thói quen sử dụng, qua đó sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Hiện đã có 17% khách hàng của Điện lực Thành Sen cài đặt, sử dụng app EVN CSKH.

Điện lực Thành Sen hiện quản lý, bán điện cho hơn 54.000 khách hàng, trong đó nhiều khách hàng ở khu vực trung tâm, là điều kiện thuận lợi để đơn vị nâng tỷ lệ cài đặt app EVN CSKH.

Ông Dương Kim Diên - Quyền Trưởng Điện lực Thành Sen cho biết: "Năm 2026, đơn vị được Công ty Điện lực Hà Tĩnh giao chỉ tiêu 32% khách hàng cài đặt, trải nghiệm ứng dụng. Đơn vị đã giao trách nhiệm, chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên; đồng thời, phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các buổi hướng dẫn cài đặt trực tiếp tại thôn/tổ dân phố, giúp khách hàng, nhất là những người chưa quen với các ứng dụng số có thể thực hiện ngay trên điện thoại. Đến nay, 17% khách hàng đã cài đặt ứng dụng. Đơn vị phấn đấu đến 30/11/2026 sẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao".

Tương tự, Điện lực Thạch Hà cũng đưa cán bộ xuống cơ sở; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, zalo, fanpage; đồng thời, cử cán bộ trực tiếp đến thôn/tổ dân phố và các điểm thu tiền điện để hỗ trợ người dân cài đặt miễn phí.

Nhân viên ngành điện về từng thôn, tổ dân phố hỗ trợ khách hàng cài đặt và sử dụng app EVN CSKH.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Trưởng Điện lực Thạch Hà cho hay: “Đơn vị đang quản lý 42.139 khách hàng. Năm 2026, công ty giao chỉ tiêu hoàn thành cài đặt phần mềm với 12.600 khách hàng; tính đến 25/9/2026, đã có 9.341 khách hàng cài đặt thành công, đạt 74,1% kế hoạch. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành vượt mức, hướng tới 21.000 khách hàng sử dụng ứng dụng này trong năm nay”.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang quản lý, bán điện cho hơn 487.000 khách hàng. Công ty đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, có 28% khách hàng cài đặt app EVN CSKH. Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai, 15% khách hàng của công ty đã cài đặt app. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành điện tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Trong đó, ngành điện rất cần sự chung tay của các sở, ngành, địa phương nhằm gia tăng tỷ lệ khách hàng cài đặt phần mềm, góp phần xây dựng chính quyền số, công dân số.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, ngày 3/9/2026, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện trên địa bàn. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng app EVN CSKH để khai thác tiện ích, thực hiện các giao dịch điện trực tuyến. UBND tỉnh cũng giao UBND các xã, phường phối hợp Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng; đồng thời, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, hệ thống thông tin cơ sở và các tổ chức đoàn thể.

Điện lực Hồng Lĩnh phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng app EVN CSKH.

Đặc biệt, UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì rà soát, nghiên cứu khả năng và phương án kết nối, tích hợp hoặc tạo liên kết truy cập app EVN CSKH trên ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh), bảo đảm phù hợp kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin và các quy định có liên quan; tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích, dịch vụ điện trên một nền tảng chung.

Ông Đậu Xuân Long - Phó Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) cho biết: Cùng với việc triển khai các giải pháp gia tăng tỷ lệ khách hàng cài đặt phần mềm, ngành điện cũng lưu ý khách hàng về an toàn thông tin. Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, ngành điện khuyến cáo người dân chỉ nên cài đặt app EVN CSKH từ App Store hoặc CH Play; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác; không làm theo hướng dẫn/không chuyển tiền theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng là nhân viên điện lực...