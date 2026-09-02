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Đề xuất mở rộng hơn 45km quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh lên 4 làn xe

An Nhiên (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất đầu tư mở rộng 2 đoạn tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) và thị xã Kỳ Anh (cũ) với tổng chiều dài hơn 45km lên quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng một số đoạn trên quốc lộ (QL) 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 3.700 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027 và đưa vào khai thác năm 2030.

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Dự án dự kiến xây dựng mới 13 đơn nguyên trên tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ).

Cụ thể, dự án bao gồm hai đoạn tuyến: tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) từ Km 0+000 đến Km 16+326 (dài hơn 16 km) và tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) từ Km 560+830 đến Km 589+660 (dài gần 29 km).

Theo phương án đề xuất, hướng tuyến cơ bản giữ nguyên theo QL 1 hiện hữu nhằm tận dụng kết cấu hạ tầng sẵn có và hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng. Tuyến chính được thiết kế quy mô 4 làn xe cơ giới (mỗi làn rộng 3,5 m) cùng dải phân cách, dải an toàn và lề gia cố, đạt tổng chiều rộng mặt cắt ngang khoảng 20,5 m.

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Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) là đường 2 chiều, 2 làn xe.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và đường phố chính thứ yếu, vận tốc thiết kế từ 60–80 km/h, trên cơ sở tính toán quy hoạch phát triển của địa phương và nhu cầu vận tải dự báo.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án dự kiến xây dựng mới 19 đơn nguyên cầu, bao gồm 6 đơn nguyên trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và 13 đơn nguyên trên tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ). Các nút giao trên tuyến cơ bản tổ chức đồng mức và điều khiển bằng đèn tín hiệu...

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 3.700 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030. Nhằm thuận lợi trong công tác triển khai, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị tách phần giải phóng mặt bằng và tái định cư thành các tiểu dự án riêng để giao địa phương làm chủ đầu tư thực hiện.

Theo kế hoạch được nêu trong hồ sơ, chủ trương đầu tư dự kiến được phê duyệt trong quý III/2026, dự án đầu tư và thiết kế được thực hiện trong năm 2027, khởi công năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá việc mở rộng các đoạn tuyến sẽ giúp giảm ùn tắc, hạn chế xung đột giao thông tại các nút giao và khu vực đông dân cư, đồng thời tăng cường kết nối QL1 với cao tốc, đường ven biển, các khu công nghiệp, khu kinh tế và các đầu mối giao thông quan trọng. Dự án cũng được kỳ vọng giảm chi phí vận tải, thời gian lưu thông, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao thương hàng hóa.

Đánh giá sơ bộ của hồ sơ cho thấy dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội, với các lợi ích chính đến từ tiết kiệm chi phí vận hành, giảm chi phí vận chuyển, tiết kiệm thời gian đi lại và giảm chi phí do tai nạn giao thông. Các lợi ích rộng hơn như nâng cao năng lực vận tải, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực cũng được xác định là những tác động tích cực của dự án.

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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