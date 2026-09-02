Đề xuất mở rộng hơn 45km quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh lên 4 làn xe

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng một số đoạn trên quốc lộ (QL) 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 3.700 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027 và đưa vào khai thác năm 2030.

Dự án dự kiến xây dựng mới 13 đơn nguyên trên tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ).

Cụ thể, dự án bao gồm hai đoạn tuyến: tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) từ Km 0+000 đến Km 16+326 (dài hơn 16 km) và tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) từ Km 560+830 đến Km 589+660 (dài gần 29 km).

Theo phương án đề xuất, hướng tuyến cơ bản giữ nguyên theo QL 1 hiện hữu nhằm tận dụng kết cấu hạ tầng sẵn có và hạn chế tối đa việc giải phóng mặt bằng. Tuyến chính được thiết kế quy mô 4 làn xe cơ giới (mỗi làn rộng 3,5 m) cùng dải phân cách, dải an toàn và lề gia cố, đạt tổng chiều rộng mặt cắt ngang khoảng 20,5 m.

Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) là đường 2 chiều, 2 làn xe.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và đường phố chính thứ yếu, vận tốc thiết kế từ 60–80 km/h, trên cơ sở tính toán quy hoạch phát triển của địa phương và nhu cầu vận tải dự báo.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án dự kiến xây dựng mới 19 đơn nguyên cầu, bao gồm 6 đơn nguyên trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và 13 đơn nguyên trên tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ). Các nút giao trên tuyến cơ bản tổ chức đồng mức và điều khiển bằng đèn tín hiệu...

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 3.700 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030. Nhằm thuận lợi trong công tác triển khai, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị tách phần giải phóng mặt bằng và tái định cư thành các tiểu dự án riêng để giao địa phương làm chủ đầu tư thực hiện.

Theo kế hoạch được nêu trong hồ sơ, chủ trương đầu tư dự kiến được phê duyệt trong quý III/2026, dự án đầu tư và thiết kế được thực hiện trong năm 2027, khởi công năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2030.