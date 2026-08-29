Tết Độc lập trên các công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trong khi người người đang hân hoan tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bên người thân, thì trên nhiều công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương.
Tại dự án đường Hàm Nghi kéo dài, nhịp độ làm việc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không hề hạ nhiệt. Đây là dự án từng gặp một số vướng mắc mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, do đó, thời tiết nắng ráo ngày đầu kỳ nghỉ lễ là “thời điểm vàng” để nhà thầu triển khai công việc.
Hiện nay, nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục móng cấp phối đá dăm loại 1, vỉa hè, dải phân cách giữa, rãnh dọc đoạn tuyến mới được bàn giao mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
Tương tự, tại Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông dài 6,65km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, cũng được triển khai thi công trong dịp nghỉ lễ 2/9. Dự án này trước đây cũng gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, tới nay, mặt bằng cũng đã được bàn giao 100%.
Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông là trục giao thông mở rộng không gian phát triển cho Hà Tĩnh theo hướng biển. Tới nay, liên danh nhà thầu đã thi công nền đường được 5,5/6km, thi công cấp phối đá dăm được 3,5km, cầu Rào Cái đã hoàn thành 5/7 trụ, 1/2 mố, đúc được 65/72 dầm và lao lắp, đổ bản mặt cầu 5/8 nhịp.
Không chỉ riêng hai dự án giao thông trọng điểm trên, không khí thi công hăng hái cũng lan tỏa khắp các dự án lớn trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Trong ảnh: Các công nhân đang thi công Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.
Trong khi đó, trên công trường Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (dự án VSIP Hà Tĩnh) không khí lao động trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng rất khẩn trương.
Trong kỳ nghỉ lễ, công trường Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen, nhà thầu vẫn huy động máy móc, nhân lực, triển khai các mũi thi công.
Việc duy trì nhịp độ thi công liên tục trong các ngày nghỉ lễ không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự quyết tâm cao độ của các nhà thầu, đơn vị thi công mà còn khẳng định sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc sớm đưa các dự án hạ tầng chiến lược vào khai thác.
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