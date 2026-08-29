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Tết Độc lập trên các công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Trong khi người người đang hân hoan tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 bên người thân, thì trên nhiều công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh, không khí lao động vẫn diễn ra khẩn trương.

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Tại dự án đường Hàm Nghi kéo dài, nhịp độ làm việc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không hề hạ nhiệt. Đây là dự án từng gặp một số vướng mắc mặt bằng dẫn đến chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, do đó, thời tiết nắng ráo ngày đầu kỳ nghỉ lễ là “thời điểm vàng” để nhà thầu triển khai công việc.
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Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3km với điểm đầu khớp nối quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) qua phường Hà Huy Tập, điểm cuối kết nối vào tuyến nhánh quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 631 tỷ đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng hạ tầng khu tái định cư.
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Dự án được khởi công vào tháng 11/2022, theo tiến độ sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2024. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt bằng nên dự án bị chậm tiến độ và đã được gia hạn thời gian hoàn thành đến cuối năm 2026. Hiện, công tác giải phóng mặt đã cơ bản hoàn tất, bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công.
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Đến nay, dự án đã thi công được 76% khối lượng, trong đó, cơ bản hoàn thành nền đường, móng cấp phối đá dăm loại 2; thảm bê tông nhựa cả 2 lớp đoạn được bàn giao mặt bằng trước đây dài 1,9/3,3km; hoàn thành cầu và đường đầu cầu Rào Con.
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Hiện nay, nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục móng cấp phối đá dăm loại 1, vỉa hè, dải phân cách giữa, rãnh dọc đoạn tuyến mới được bàn giao mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật.
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Tương tự, tại Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông dài 6,65km với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, cũng được triển khai thi công trong dịp nghỉ lễ 2/9. Dự án này trước đây cũng gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, tới nay, mặt bằng cũng đã được bàn giao 100%.
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Dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông là trục giao thông mở rộng không gian phát triển cho Hà Tĩnh theo hướng biển. Tới nay, liên danh nhà thầu đã thi công nền đường được 5,5/6km, thi công cấp phối đá dăm được 3,5km, cầu Rào Cái đã hoàn thành 5/7 trụ, 1/2 mố, đúc được 65/72 dầm và lao lắp, đổ bản mặt cầu 5/8 nhịp.
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Tuy nhiên, do dự án đi qua nhiều vị trí xử lý đất yếu có thời gian chờ lún dài (6-14 tháng) và khi bàn giao mặt bằng, thời tiết thời gian qua cũng không thuận lợi nên ảnh phần nào đến tiến độ thi công.﻿
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Ngày đầu nghỉ lễ, trên công trường rộng lớn của dự án gần 1.500 tỷ đồng, tiếng động cơ máy móc vang rộn cả một vùng. Các mũi thi công được triển khai nhịp nhàng từ khâu dọn dẹp mặt bằng, xử lý nền đất yếu đến lu lèn mặt đường, thảm bê tông nhựa. Các nhà thầu đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, vật tư và chế độ đãi ngộ chu đáo cho người lao động làm việc trong ngày lễ.
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Ông Nguyễn Danh Phong - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh kiểm tra tiến độ dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.
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Không chỉ riêng hai dự án giao thông trọng điểm trên, không khí thi công hăng hái cũng lan tỏa khắp các dự án lớn trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Trong ảnh: Các công nhân đang thi công Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.
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Các tốp công nhân đang thi công lắp đặt sắt thép để chuẩn bị đổ sàn tòa nhà chính của Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.
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Trong khi đó, trên công trường Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (dự án VSIP Hà Tĩnh) không khí lao động trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cũng rất khẩn trương.
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Nhà đầu tư đang triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật bao gồm: trục đường chính của khu công nghiệp, hệ thống mương thoát nước dọc khu dân cư và nhà xưởng xây sẵn.
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Hạng mục hệ thống xử lý nước thải trong khuôn viên dự án VSIP Hà Tĩnh đã hoàn thành được 70% khối lượng. Khi hoàn thành hạ tầng, nhà đầu tư sẽ tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị xử lý nước thải.
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Các tốp công nhân tích cực làm việc trong kỳ nghỉ lễ.
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Trong kỳ nghỉ lễ, công trường Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen, nhà thầu vẫn huy động máy móc, nhân lực, triển khai các mũi thi công.
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Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh - chủ đầu tư dự án, đang đốc thúc nhà thầu cùng các đơn vị liên quan hoàn thành tất cả các hạng mục để đưa vào vận hành thử, trước khi bàn giao “chìa khóa” căn hộ cho khách hàng vào đầu năm 2027. Vậy nên, nhà thầu đã xây dựng kế hoạch thi công xuyên dịp nghỉ lễ 2/9.
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Việc duy trì nhịp độ thi công liên tục trong các ngày nghỉ lễ không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự quyết tâm cao độ của các nhà thầu, đơn vị thi công mà còn khẳng định sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh trong việc sớm đưa các dự án hạ tầng chiến lược vào khai thác.
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Tinh thần lao động hăng hái, quên mình của hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân trên các công trường trọng điểm trong ngày Tết Độc lập là những bông hoa tươi thắm nhất chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, góp phần thúc đẩy kinh tế Hà Tĩnh phát triển bền vững.

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