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Hà Tĩnh chủ động đón làn sóng đầu tư mới, thu hút khoảng 600 triệu USD vốn FDI năm 2027

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Năm 2027, Hà Tĩnh phấn đấu thu hút 45-50 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với khoảng 600 triệu USD vốn FDI; ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường.

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2027. Chương trình được xây dựng thống nhất với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

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Tại KKT Vũng Áng, ưu tiên các dự án theo hướng trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics...

Theo đó, Hà Tĩnh sẽ đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, có trọng tâm, có địa chỉ và sản phẩm đầu ra cụ thể; thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị hiện đại, chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động, liên kết với doanh nghiệp trong nước và đóng góp thực chất cho tăng trưởng, thu ngân sách, xuất khẩu, việc làm, bảo vệ môi trường làm tiêu chí lựa chọn dự án và nhà đầu tư; gắn hoạt động xúc tiến đầu tư mới với xúc tiến đầu tư tại chỗ, đồng hành cùng nhà đầu tư trong triển khai dự án; đẩy mạnh số hóa trong hoạt động xúc tiến đầu tư.

Địa phương tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng, KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Tỉnh ưu tiên 3 nhóm ngành chủ lực gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo quy mô lớn gắn với KKT Vũng Áng - Sơn Dương; năng lượng và công nghiệp năng lượng theo hướng sạch, hiệu quả; cảng biển, logistics, dịch vụ công nghiệp và chuỗi cung ứng. Đồng thời, thu hút có chọn lọc các dự án kinh tế số, trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến, du lịch biển - nghỉ dưỡng - sinh thái - văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ...

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Trên công trường dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh.

Tỉnh định hướng thu hút đầu tư theo 5 vùng kinh tế - xã hội, 4 hành lang phát triển. Ưu tiên các dự án tại KKT Vũng Áng theo hướng trung tâm công nghiệp - năng lượng - cảng biển - logistics, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp nền tảng, giá trị gia tăng cao. Tại KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và khu vực hợp tác biên giới Hà Tĩnh - Bolikhămxay theo hướng thương mại, logistics, du lịch, nông - lâm nghiệp công nghệ cao; thu hút nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch trọng điểm, nhất là Thiên Cầm, cùng các khu đô thị và dịch vụ gắn với ga đường sắt tốc độ cao theo mô hình TOD.

Hà Tĩnh tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc (bao gồm Đài Loan); chủ động tiếp cận nhà đầu tư từ Hoa Kỳ, EU, các nước G7, OECD và các nền kinh tế có công nghệ nguồn, quản trị tiên tiến, tiêu chuẩn ESG cao.

Tỉnh ưu tiên nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp đầu chuỗi, nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh; lồng ghép hoạt động xúc tiến đầu tư với hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.

Năm 2027, tỉnh phấn đấu thu hút 45 - 50 dự án đầu tư trong và ngoài nước; trong đó, thu hút vốn FDI khoảng 600 triệu USD; thành lập mới 2.000 doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế tư nhân trên 11% và cải thiện các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

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Dự án nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Hà Tĩnh chủ động kết nối các nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng đầu các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút dòng vốn đầu tư mới; tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư hạ tầng hiện có để chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng, mặt bằng sạch đón các nhà đầu tư thứ cấp từ làn sóng đầu tư mới; chủ động tiếp cận các nhà đầu tư chiến lược để thu hút đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Cùng đó, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn; tham gia các sự kiện quốc gia, quốc tế trong và ngoài nước về xúc tiến đầu tư do các bộ, ban ngành Trung ương tổ chức; nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư...

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Tags:

#thu hút đầu tư #Sở Tài chính Hà Tĩnh #năm 2027 #KKT Vũng Áng #KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo #xúc tiến đầu tư #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

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