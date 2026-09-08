Hà Tĩnh mở rộng cơ hội kết nối, thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng 8/9, đoàn công tác của Văn phòng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội do ông Ozasa Haruhiko - Trưởng Văn phòng đại diện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh, nhất là về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực và môi trường đầu tư kinh doanh.

Theo đó, Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế, trong đó trọng tâm là sản xuất thép, năng lượng, logistics và các ngành công nghiệp mới. Tỉnh đã điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng, tạo thêm không gian phát triển. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đang nghiên cứu đề án hình thành trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng; nhà đầu tư Mỹ nghiên cứu triển khai trung tâm dữ liệu AI... Đây là những định hướng mở ra dư địa phát triển trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng và dịch vụ hỗ trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn JETRO tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh quảng bá đến các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản về tiềm năng, lợi thế cũng như những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư; đồng thời kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư phù hợp đến tìm hiểu, triển khai dự án tại Hà Tĩnh. Đặc biệt, tỉnh mong muốn kết nối các nhà đầu tư thứ cấp Nhật Bản vào đầu tư tại các khu công nghiệp như: VSIP Hà Tĩnh, Gia Lách mở rộng, KKT Vũng Áng.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn JETRO tham vấn, đề xuất Chính phủ Nhật Bản quan tâm nghiên cứu phát triển trục hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng cường kết nối khu vực qua Hà Tĩnh; quan tâm kết nối, hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của Hà Tĩnh vào thị trường Nhật Bản. Đồng thời giới thiệu, kết nối các nhà đầu tư có tiềm năng khai thác lợi thế về du lịch biển, du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn JETRO tổ chức các đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến Hà Tĩnh khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để Hà Tĩnh tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp hiện đại.

Hà Tĩnh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng thị trường, tìm hiểu cơ hội đầu tư và triển khai các dự án trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện Văn phòng JETRO tại Hà Nội đánh giá cao những kết quả phát triển của Hà Tĩnh, đồng thời cho rằng tỉnh có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, nhất là vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào và nền tảng công nghiệp ngày càng được hình thành rõ nét.

Ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện Văn phòng JETRO tại Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Ozasa Haruhiko, Hà Tĩnh hiện có nhiều nhà máy quy mô lớn đang hoạt động, cùng các ngành sản xuất nền tảng như thép, điện, là nguyên liệu thiết yếu tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi sản xuất khép kín.

JETRO sẵn sàng đồng hành, tăng cường kết nối Hà Tĩnh với cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, quảng bá những lợi thế, tiềm năng của tỉnh và kết nối các nhà đầu tư đến tìm hiểu, triển khai dự án trên địa bàn

Đồng thời, đề xuất Hà Tĩnh tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong đó có Tập đoàn Vingroup. Thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp, doanh nghiệp Nhật Bản có thêm thông tin về thị trường, nhu cầu sản xuất và cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng tại Hà Tĩnh.

Ông Ozasa Haruhiko cũng đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về định hướng phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu dành cho ngành công nghiệp hỗ trợ, để JETRO có cơ sở giới thiệu tới các nhà đầu tư Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên cũng trao đổi cụ thể hơn về xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản, những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, thu hút đầu tư tại Hà Tĩnh, nhất là tại KKT Vũng Áng và các khu công nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tặng quà cho ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội.

Ông Ozasa Haruhiko - Trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội tặng quà cho Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.