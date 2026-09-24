Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3 năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đại diện các cơ quan hữu quan.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng của Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại. Để triển khai thực chất, có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm.

Cụ thể, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ sự cần thiết của việc thống nhất nhận thức về chất lượng sản phẩm chuyển đổi số, tiêu chí hoàn thành và thước đo hiệu quả; đồng thời quán triệt nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong triển khai các nhiệm vụ phải chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành đầu việc” sang “tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn.”

Ban Chỉ đạo thống nhất nguyên tắc: nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế, hiệu quả đo đếm được và đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn, an ninh thông tin; không xác nhận hoàn thành nếu mới dừng ở dự thảo, cài đặt, tập huấn hoặc báo cáo tỷ lệ tiến độ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí đề nghị cần phải thay đổi nhận thức về cách làm ra sản phẩm số. Chuyển đổi số không phải là làm ra phần mềm, ứng dụng rồi yêu cầu cán bộ, đảng viên sử dụng. Theo đồng chí, sản phẩm số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của công việc và đúng quy trình nghiệp vụ. Một sản phẩm tốt, tiện ích sẽ tự chinh phục người dùng. Ở đâu ít người dùng, phải rà lại sản phẩm trước, sau đó mới bàn đến kỷ luật sử dụng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kỷ luật thực thi trong triển khai thực hiện. Người đứng đầu các cơ quan đảng ở Trung ương, địa phương, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, giám sát và trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị mình.

Kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa

Nêu rõ nhiệm vụ của các cơ quan Đảng tiên phong thực hiện trước, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá thành nhiệm vụ chi tiết, giao rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ kết quả; cập nhật đầy đủ sản phẩm, minh chứng trên Hệ thống theo dõi. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng, đồng thời gắn với cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị các cơ quan hữu quan bám sát nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ tại Thông báo kết luận số 07 (kỳ họp sơ kết 6 tháng của Ban Chỉ đạo), Kế hoạch số 21 (100 ngày chuyển đổi số cơ quan đảng) để triển khai thực hiện, nhất là giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm, muộn. Đặc biệt, phải hoàn thành 4 nhiệm vụ cốt lõi trước ngày 30/9/2026.

Đề cập đến nhiệm vụ ban hành Khung kiến trúc số của cơ quan đảng, đồng chí nêu rõ đây là nền móng của toàn hệ thống nên phải nghiên cứu, xây dựng thật cẩn thận, kỹ lưỡng.

Nhấn mạnh Văn phòng Trung ương Đảng khẩn trương ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ lõi, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ yêu cầu về nâng cao chất lượng dữ liệu và hiệu quả sử dụng các nền tảng, ứng dụng số. Các cơ quan, địa phương, đơn vị phải thiết lập cơ chế quản trị chất lượng dữ liệu, công bố định kỳ tỷ lệ đúng, thiếu, chậm đồng bộ và trách nhiệm của đơn vị tạo lập dữ liệu; kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, dùng song song bản giấy và điện tử kéo dài, hoặc phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng quy trình thực tế.

Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng, các cơ quan, đơn vị, các nhà thầu cần phối hợp rất chặt chẽ, tập trung khắc phục triệt để những vấn đề vướng mắc kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng, ứng dụng số. Đối với các phần mềm đang triển khai, thường xuyên ghi nhận ý kiến phản hồi người dùng để cập nhật, vá lỗi, tối ưu hóa hướng tới “dễ dùng, dễ thao tác và ai cũng làm được”.

Các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin chuyên ngành (Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) khẩn trương hoàn thiện, kiểm thử ở quy mô thực tế trước khi đưa vào vận hành chính thức, không công nhận hoàn thành nếu mới dừng ở dự thảo, cài đặt, tập huấn hoặc báo cáo tiến độ.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng nghiêm ngặt, không đánh đổi an toàn lấy tiến độ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là ở bất kỳ công đoạn nào, xác định nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục; duy trì theo dõi, kiểm đếm và nâng cao trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cơ quan Thường trực (Văn phòng Trung ương Đảng) thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị bảo đảm tiến độ chung; duy trì báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn.

Tổ Công tác triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan đảng trực tiếp làm việc với các đơn vị chậm tiến độ, không chờ tổng hợp báo cáo định kỳ; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền hoặc liên quan nhiều cơ quan không thống nhất được, phải báo cáo ngay Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Về các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Trần Cẩm Tú giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu kịp thời, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, các nhiệm vụ có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung. Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan đảng ở Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra hằng tuần, xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền. Cơ quan Thường trực theo dõi đến cùng, báo cáo thực chất, tham mưu xem xét trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

Kết thúc Phiên họp, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, địa phương hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất, hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao./.