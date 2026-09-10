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Chính trị

Xây dựng Đảng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.

Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội (MXH) đã mở rộng không gian kết nối, chia sẻ thông tin, nhưng đồng thời cũng tạo thêm “địa bàn” để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, tung tin bịa đặt, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước.

Một lượt tương tác, một bình luận tưởng như vô hại cũng có thể trở thành điểm tiếp sức cho một dòng thông tin xấu độc nếu người dùng không nhận diện được bản chất. Trong khi đó, nhiều người dân chưa đủ kỹ năng để nhận diện thông tin đáng tin cậy. Có người vì tò mò, thiếu hiểu biết hoặc chưa kiểm chứng nguồn tin đã vô tình theo dõi, bình luận, chia sẻ với nội dung xấu độc.

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Công an xã Hà Linh tuyên truyền nhắc nhở, phân tích để công dân hiểu rõ bản chất, thủ đoạn của các trang, tài khoản xấu độc.

Tại xã Hà Linh, qua công tác nắm tình hình, Công an xã phát hiện một số tài khoản MXH trên địa bàn tương tác với những nội dung chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu tin giả, xuyên tạc từ các trang, tài khoản của đối tượng phản động lưu vong. Thiếu tá Phan Thanh Hương - Trưởng Công an xã Hà Linh cho hay: “Đơn vị đã mời các công dân liên quan đến tuyên truyền, nhắc nhở, phân tích để họ hiểu rõ bản chất, thủ đoạn của các trang, tài khoản xấu độc; nâng cao ý thức cảnh giác, kỹ năng nhận diện và trách nhiệm khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin. Qua làm việc, các công dân đã nhận thức được thiếu sót do chưa thận trọng trong quá trình tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên MXH và cam kết không tương tác, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung vi phạm pháp luật”.

Cùng với đấu tranh với cái xấu, việc chủ động tạo dựng và lan tỏa thông tin tích cực cũng đang trở thành một hướng đi quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Tại phường Hoành Sơn, cách tiếp cận này được cụ thể hóa bằng mô hình “Hệ sinh thái xanh trên không gian số”. Vừa được ra mắt từ tháng 7/2026, đến nay, mô hình đã xây dựng, phát triển được 45 nhóm cộng đồng (Facebook, Zalo), hơn 70 trang MXH với tổng cộng khoảng hơn 55 nghìn lượt theo dõi; lực lượng nòng cốt gồm 39 thành viên.

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Các cơ quan, đơn vị ở phường Hoành Sơn ký kết thực hiện mô hình "Hệ sinh thái xanh trên không gian số".

Ông Phạm Văn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoành Sơn cho biết: “Mô hình hướng tới xây dựng mạng lưới truyền thông số tích cực, kết nối các trang thông tin, fanpage, nhóm MXH và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên làm nòng cốt trong việc sản xuất, chia sẻ và lan tỏa nội dung chính thống. Đồng thời, phát huy vai trò của từng thành viên trong việc nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời định hướng thông tin, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh”.

Nhiều địa phương khác cũng đang kết hợp đấu tranh, phản bác với chủ động tạo dựng môi trường thông tin tích cực. Không chỉ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể và những người có uy tín, khả năng lan tỏa trên MXH cũng đang được phát huy vai trò trong xây dựng dòng thông tin chính thống, tích cực. Đặc biệt, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra mắt CLB Niềm tin số Hà Tĩnh.

Ban đầu, CLB có 20 thành viên gồm những người có ảnh hưởng trên MXH (KOL, KOC), quản trị viên các hội, nhóm, đại diện cơ quan báo chí, doanh nghiệp, nền tảng số và những cá nhân có uy tín, khả năng lan tỏa, tinh thần trách nhiệm trong xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Theo định hướng hoạt động, CLB tập trung lan tỏa thông tin tích cực, chính xác, nhân văn; góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin, xây dựng môi trường số an toàn; phát hiện, phản bác, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về an ninh mạng và trách nhiệm của người dùng khi chia sẻ thông tin.

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Công an Hà Tĩnh ra mắt CLB Niềm tin số (tháng 8/2026).

Từ xây dựng mạng lưới thông tin tích cực ở cơ sở đến hình thành liên kết giữa những người có khả năng lan tỏa trên môi trường số, các cách làm ở Hà Tĩnh đang cho thấy một hướng tiếp cận chủ động hơn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo ông Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, xây dựng “thế trận niềm tin” trên không gian mạng trước hết phải bắt đầu từ việc nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận và chủ động cung cấp thông tin, không để hình thành khoảng trống thông tin. Cùng với đổi mới phương thức truyền thông theo hướng nhanh hơn, gần hơn, dễ tiếp cận và thuyết phục hơn, cần tập trung đưa lên không gian số những kết quả cụ thể từ thực tiễn, những câu chuyện đẹp, cách làm hiệu quả, lợi ích thiết thực mà người dân đang thụ hưởng. Khi những vấn đề người dân quan tâm được lắng nghe, giải đáp, thành quả của địa phương được phản ánh chân thực, sinh động và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa, niềm tin sẽ được củng cố từ chính thực tiễn cuộc sống.

Ông Lê Văn Khánh cũng cho biết: “Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, báo chí, truyền thông và những người có uy tín, có ảnh hưởng tích cực trên không gian mạng; nâng cao “sức đề kháng” của cộng đồng trước tin giả, thông tin xấu độc. Khi mỗi cán bộ, đảng viên là một chủ thể thông tin có trách nhiệm; mỗi cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp thông tin; báo chí làm tốt vai trò dẫn dắt và người dân có khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin, không gian mạng sẽ trở thành nơi lan tỏa niềm tin, đồng thuận và những giá trị tốt đẹp”.

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Các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đang tích cực củng cố "lá chắn tư tưởng" trên không gian mạng.

Trong bài phát biểu tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3/9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe Nhân dân. Phải phân biệt băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức; không quy chụp ý kiến khác biệt; không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Mỗi vấn đề lớn phải có đầu mối cung cấp thông tin, xử lý từ sớm. Chú trọng giúp thế hệ trẻ nhận diện, kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý, cảm xúc. Không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin…”.

Từ thực tế cho thấy, Hà Tĩnh đang đi đúng hướng khi kết hợp đấu tranh, phản bác với chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, củng cố thế trận niềm tin trên không gian mạng. Điều cần phát huy hơn nữa là chủ động nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm từ sớm, đúng lúc, để không tạo khoảng trống cho tin giả, thông tin lệch chuẩn dẫn dắt; qua đó củng cố niềm tin và giữ vững trận địa tư tưởng.

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Tags:

#Công tác tư tưởng #câu lạc bộ niềm tin số #Ngăn chặn tin giả #nắm bắt dư luận

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

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