Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Sáng 4/9 (23/7 âm lịch), Sở VH-TT&DL tổ chức lễ giỗ lần thứ 95 của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Dự buổi lễ có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, thân nhân gia đình cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu đã dâng nén hương thơm bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Cố Tổng Bí thư Trần Phú đã để lại di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta; là tấm gương sáng ngời về chí khí cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của người cộng sản.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân những công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Trước anh linh của đồng chí Trần Phú, các đại biểu nguyện hứa cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Lễ giỗ lần thứ 95 thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp và những cống hiến của cố Tổng Bí thư Trần Phú để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trước đó, đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã tới dâng hương tại phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú.

Các đại biểu dâng hương lên phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú.