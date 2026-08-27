Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại xã Cẩm Xuyên

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), sáng 27/8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Tưng, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hồng Tiến, Đảng bộ xã Cẩm Xuyên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đặng Tưng tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 5/1945 và kết nạp Đảng đầu năm 1948.

Đồng chí Đặng Tưng sinh năm 1922, trú thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên. Đồng chí Đặng Tưng tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 5/1945 và kết nạp Đảng đầu năm 1948.

8 thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng là chặng đường đồng chí Đặng Tưng gắn bó với quân ngũ, trải qua nhiều cương vị trong các đơn vị quân đội. Trong suốt quá trình tham gia hoạt động cách mạng và trên các cương vị công tác, đồng chí Đặng Tưng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được Nhân dân kính trọng, tin yêu.

Nghỉ công tác về địa phương, đồng chí Đặng Tưng tiếp tục tham gia công tác Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, góp phần xây dựng chi bộ, xây dựng thôn xóm. Khi tuổi cao, đồng chí vẫn thường xuyên theo dõi công việc của chi bộ, động viên con cháu và bà con chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng đồng chí Đặng Tưng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng gửi lời chúc mừng đồng chí Đặng Tưng và khẳng định việc đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm tự hào của cá nhân đồng chí, cũng là niềm vui của Chi bộ thôn Hồng Tiến, Đảng bộ xã Cẩm Xuyên và Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là dấu mốc đặc biệt, thể hiện bản lĩnh, lòng trung thành, tinh thần kiên định và sự tận tụy của người đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn đồng chí Đặng Tưng tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng chí Đặng Tưng và các đảng viên lão thành, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn; ghi chép, lưu giữ tư liệu về quá trình hoạt động của đồng chí Đặng Tưng, sử dụng trong sinh hoạt chi bộ và giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải soi vào tấm gương của các đảng viên lão thành để tự nhắc mình về trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, làm tốt phần việc được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Tưng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và xã Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Tưng.

