Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở Kim Hoa

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), chiều 26/8, Đảng ủy xã Kim Hoa tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Nguyễn Quế (101 tuổi), sinh hoạt tại Chi bộ thôn Sơn Hàm. Tham dự buổi lễ có Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và xã Kim Hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quế.

Đảng viên Nguyễn Quế sinh ngày 1/10/1925, quê quán thôn Sơn Hàm, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh; vào Đảng ngày 15/4/1948, chính thức ngày 20/10/1948. Hiện nay đồng chí đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Sơn Hàm, Đảng bộ xã Kim Hoa.

Quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Quế từng làm giáo viên dạy bình dân học vụ, đồng thời làm Chính trị viên du kích Thường trực xã Hàm Phố, cán sự chính trị Tiểu đoàn 326-E18-F325, tham gia Chi ủy Đại đội Trợ chiến 160, sau đó bị thương rồi chuyển về làm ngành thương nghiệp...

Với 101 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại tá Hoàng Xuân Đông - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Quế vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; khẳng định đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đại tá Hoàng Xuân Đông khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Nguyễn Quế mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và quê hương. Đồng thời mong muốn con, cháu, chắt gia đình của đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là gia đình mẫu mực, tiêu biểu, tích cực đóng góp, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.