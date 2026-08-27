Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Đan Hải

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), chiều 27/8, Đảng ủy xã Đan Hải tổ chức lễ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt (97 tuổi), sinh hoạt tại Chi bộ thôn Minh Tiến. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đảng viên Nguyễn Thị Nguyệt sinh ngày 5/7/1929, quê quán xã Đan Hải; vào Đảng ngày 20/4/1948, chính thức ngày 17/3/1949. Hiện nay, đồng chí đang sinh hoạt tại Chi bộ thôn Minh Tiến, Đảng bộ xã Đan Hải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng tại địa phương, sau đó về nghỉ hưu và sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hội Long, xã Xuân Hội (nay là thôn Minh Tiến, xã Đan Hải). Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, sống gương mẫu, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Lãnh đạo tỉnh, xã Đan Hải chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, là niềm tự hào của Đảng bộ, Nhân dân xã Đan Hải và gia đình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo, phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quê hương.