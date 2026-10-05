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Trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chủ động hơn, nhanh hơn và sát hơn; qua đó hạn chế khoảng trống thông tin, tạo “sức đề kháng” trước nội dung sai lệch, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Sáng 5/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và diễn tập xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn.

Tham dự có đại diện Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

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Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

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Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tiếp nhận, chia sẻ và tương tác thông tin của xã hội. Bên cạnh nguồn thông tin chính thống, tích cực, có giá trị định hướng, vẫn tồn tại nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, kích động, gây hoài nghi, chia rẽ; nhất là những thông tin liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, được dư luận quan tâm.

Đáng chú ý, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và những đối tượng có động cơ chống đối tiếp tục lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; phương thức, thủ đoạn truyền tải thông tin ngày càng đa dạng, tinh vi, khó nhận diện.

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Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh: "Công tác nắm tình hình, dự báo và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội phải bám sát cơ sở, nắm chắc những vấn đề Nhân dân quan tâm; nhận diện sớm nguy cơ phát sinh phức tạp. Đồng thời, phải coi trọng cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, giải thích rõ những vấn đề còn băn khoăn, tạo điều kiện để người dân hiểu đúng, đồng thuận và tham gia thực hiện".

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chủ động hơn, nhanh hơn và sát hơn; qua đó hạn chế khoảng trống thông tin, tạo “sức đề kháng” trước thông tin sai lệch, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Tinh thần này được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, với yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Công tác tư tưởng phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị tập huấn, diễn tập cần tiếp tục thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của từng cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy; không phải công việc của riêng một cơ quan hay một lực lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người trực tiếp tham mưu, lực lượng của Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35 các cấp cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình.

Cùng đó, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực nhận diện thông tin trên không gian mạng. Cần phân biệt rõ thông tin sai sự thật, thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin xuyên tạc với những ý kiến khác biệt trong xã hội. Nhận diện đúng bản chất, mức độ và tác động của vấn đề là điều kiện quan trọng để lựa chọn cách xử lý phù hợp, tránh phản ứng vội vàng hoặc xử lý không đúng đối tượng.

Đồng thời, nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn. Mỗi vấn đề có tính chất và mức độ khác nhau. Qua tập huấn, diễn tập cần quan tâm toàn bộ quy trình: theo dõi, phát hiện, xác minh, đánh giá, tham mưu phương án, tổ chức thông tin, phối hợp lực lượng và theo dõi kết quả; chú trọng phát hiện sớm, cảnh báo sớm, xử lý ngay từ khi vấn đề mới phát sinh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền và đấu tranh phản bác. Chú trọng phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy xây để chống, lấy thông tin chính thống để định hướng nhận thức; chủ động lan tỏa những thông tin tích cực, những kết quả thực tiễn và những câu chuyện có sức thuyết phục, qua đó góp phần tạo dựng “sức đề kháng” trước những thông tin sai trái, xuyên tạc.

Đặc biệt, đề nghị đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu các kiến thức, kỹ năng; trao đổi thẳng thắn, thực chất những vấn đề còn băn khoăn, những tình huống khó trong thực tiễn để cùng tìm cách tháo gỡ; vận dụng những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời mong muốn các đồng chí báo cáo viên tập trung vào những vấn đề mới, những tình huống thực tế; tăng cường trao đổi, đối thoại và giải đáp những vấn đề mà cơ sở đang quan tâm.

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Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng BCĐ 35 Trung ương triển khai chuyên đề: Những yếu tố tác động và vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

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Đồng chí Vũ Trọng Hà - Chánh Văn phòng BCĐ 35 Trung ương trao đổi tại hội nghị.

Hội nghị cũng sẽ nghe đồng chí Bùi Mạnh Hà - Phó Chính ủy Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng trao đổi chuyên đề "Kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng."

Báo cáo viên cũng sẽ trực tiếp trao đổi, thảo luận, giải đáp kiến nghị, đề xuất của đại biểu, đặc biệt là những phát sinh thực tiễn từ cơ sở.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày. Chiều nay, hội nghị sẽ tổ chức diễn tập xử lý tình huống, lan tỏa thông tin tích cực.

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Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

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