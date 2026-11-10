Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên 100 tuổi ở Vũ Quang

Chiều 10/11, Đảng ủy xã Vũ Quang tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Đồng. Dự buổi lễ có Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo xã Vũ Quang cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành.

Đại tá Hoàng Xuân Đông gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng sinh ngày 2/5/1926, quê ở xã Hương Minh (nay là xã Vũ Quang). Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 20/10/1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Hòa Bình, Đảng bộ xã Vũ Quang.

Tham gia cách mạng từ tháng 9/1945, đồng chí Nguyễn Văn Đồng từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như: Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng ban Bình dân học vụ xã Vân Cù; Trung đội trưởng Tự vệ, phối hợp với bộ đội giải phóng chiến đấu chống thực dân Pháp tại Vũ Quang; làm công tác địch vận ở Quảng Trị; phục vụ Chiến dịch Trung Lào; Chính trị viên Đại đội Dân công hỏa tuyến tại Lào.

Sau khi hòa bình lập lại, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm nhiều chức vụ ở cơ sở như Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Minh cũ.

Trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Đại tá Hoàng Xuân Đông khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với quá trình cống hiến của đồng chí. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Đại tá Hoàng Xuân Đông chúc đồng chí Nguyễn Văn Đồng luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về phẩm chất người đảng viên cộng sản kiên trung để thế hệ trẻ noi theo. Đại tá Hoàng Xuân Đông cũng đề nghị Đảng bộ xã Vũ Quang tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành.