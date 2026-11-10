Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên 100 tuổi ở Vũ Quang

Dương Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - 100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Đồng vẫn vẹn nguyên phẩm chất người đảng viên cộng sản kiên trung, cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.

Chiều 10/11, Đảng ủy xã Vũ Quang tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Đồng.

Dự buổi lễ có Đại tá Hoàng Xuân Đông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo xã Vũ Quang cùng đại diện lãnh đạo một số ban, ngành.

anh.jpg
Đại tá Hoàng Xuân Đông gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng sinh ngày 2/5/1926, quê ở xã Hương Minh (nay là xã Vũ Quang). Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 20/10/1948, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Hòa Bình, Đảng bộ xã Vũ Quang.

Tham gia cách mạng từ tháng 9/1945, đồng chí Nguyễn Văn Đồng từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như: Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng ban Bình dân học vụ xã Vân Cù; Trung đội trưởng Tự vệ, phối hợp với bộ đội giải phóng chiến đấu chống thực dân Pháp tại Vũ Quang; làm công tác địch vận ở Quảng Trị; phục vụ Chiến dịch Trung Lào; Chính trị viên Đại đội Dân công hỏa tuyến tại Lào.

Sau khi hòa bình lập lại, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm nhiều chức vụ ở cơ sở như Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Minh cũ.

Trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Đại tá Hoàng Xuân Đông khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với quá trình cống hiến của đồng chí. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Đại tá Hoàng Xuân Đông chúc đồng chí Nguyễn Văn Đồng luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về phẩm chất người đảng viên cộng sản kiên trung để thế hệ trẻ noi theo. Đại tá Hoàng Xuân Đông cũng đề nghị Đảng bộ xã Vũ Quang tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành.

Tin liên quan

Tags:

#Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng #Trao huy hiệu Đảng #Đại tá Hoàng Xuân Đông #Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh #Đảng viên cao tuổi ở Vũ Quang

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh

Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với ông Sử Ngọc Anh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Sử Ngọc Anh - nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Nữ bí thư chi bộ trẻ gắn kết lòng dân nơi vùng giáo

Nữ bí thư chi bộ trẻ gắn kết lòng dân nơi vùng giáo

Tại thôn Cường Thịnh với 98% đồng bào Công giáo, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc nhờ những việc làm cụ thể của đảng viên, trong đó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Tuyết Mai là hạt nhân tiêu biểu.
Làm thực chất, đúng phương pháp để Hà Tĩnh có bộ dữ liệu chuẩn và phương án biên chế phù hợp

Làm thực chất, đúng phương pháp để Hà Tĩnh có bộ dữ liệu chuẩn và phương án biên chế phù hợp

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu đề cao trách nhiệm, làm thực chất, đúng phương pháp, đúng tiến độ để Hà Tĩnh có một bộ dữ liệu chuẩn và một phương án biên chế phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước

Tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026 , qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!