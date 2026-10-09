[Infographic] Các chủ trương quan trọng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Tập trung giải quyết tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân 25/09/2026 11:43 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần nhất quán quan điểm giải quyết hết nội dung, tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng 24/09/2026 13:36 Sáng 24/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đánh giá kết quả nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2026.

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống 22/09/2026 18:02 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh 22/09/2026 15:26 Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 21/09/2026 06:50 Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" 19/09/2026 09:58 Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.

Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức Đảng, thành lập các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 18/09/2026 18:50 Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện nhiệm vụ 18/09/2026 12:01 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương tập trung công tác tuyên truyền lĩnh vực đối ngoại; những kết quả, giải pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ” 18/09/2026 05:13 Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy 17/09/2026 08:00 Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.

Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc 16/09/2026 18:35 Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở 16/09/2026 18:11 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.

Thạch Xuân sinh hoạt chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng 16/09/2026 17:04 Buổi sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ thôn Thạch Điền (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả công tác quản lý đảng viên sau sắp xếp.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ” 16/09/2026 08:32 Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ HĐND tỉnh 15/09/2026 15:54 Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh luôn phát huy phẩm chất của người cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động 15/09/2026 05:28 Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc 11/09/2026 18:11 Ngày 11/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp Kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bộ Ngoại giao Pháp 11/09/2026 13:46 Việc tiếp nhận tư liệu góp phần bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, làm phong phú thêm ký ức lịch sử chung giữa Việt Nam và Pháp.​

Công chức cấp xã "đa nhiệm" 10/09/2026 15:00 Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 10/09/2026 14:20 Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 40 để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng 10/09/2026 05:10 Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.

Chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 09/09/2026 18:23 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đảng ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva 08/09/2026 17:24 Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.

Khai giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị năm học 2026 – 2027 08/09/2026 16:53 Tham gia các lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung có 65 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các sở, ban, ngành và địa phương tại Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong doanh nhân người Việt tại Nga tiếp tục là hạt nhân thúc đẩy hợp tác hai nước 08/09/2026 06:43 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các chuyên gia người Việt tại Nga là lực lượng tiên phong kết nối các sáng kiến hợp tác mới; các doanh nhân là những hạt nhân kết nối doanh nghiệp hai nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm 07/09/2026 19:13 Tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn.

Báo và PTTH Hà Tĩnh trao Huân chương Lao động, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 cá nhân 07/09/2026 11:05 Sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước là nguồn động viên to lớn, cổ vũ tinh thần cho các thế hệ cán bộ, phóng viên, người lao động cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình (PTTH) Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 05/09/2026 20:24 Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026).

Thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ 3 trường học ở phường Nam Hồng Lĩnh 04/09/2026 10:47 Các trường học ở phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hoàn thành việc thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ, góp phần kiện toàn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo trong trường học.