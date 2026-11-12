Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở phường Hải Ninh

Chiều 12/11, Đảng ủy phường Hải Ninh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hiền. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Hiền.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy phường Hải Ninh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Văn Hiền.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền sinh 1935, quê ở xã Kỳ Ninh (nay là phường Hải Ninh). Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 1/3/1953, hiện sinh hoạt tại Chi bộ TDP Tân Thắng, Đảng bộ phường Hải Ninh.

Đoàn viên thanh niên phường Hải Ninh chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với đảng viên Nguyễn Văn Hiền.

Tham gia cách mạng từ tháng 10/1952, đồng chí Nguyễn Văn Hiền từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong quân ngũ như: Xã đội trưởng; Huyện đội phó BCH Quân sự huyện Kỳ Anh; Tiểu đoàn phó, D25, Trực thuộc F316; Trợ lý tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; Hải Đoàn phó 18, trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Kỳ Ninh.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa phát biểu tại buổi lễ.

Trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Thị Tố Hoa khẳng định, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự gắn bó, cống hiến của người đảng viên với Đảng, với Nhân dân.

Đây là niềm vinh dự của đồng chí Nguyễn Văn Hiền và gia đình, đồng thời là niềm tự hào của Chi bộ TDP Tân Thắng, Đảng bộ phường Hải Ninh và Đảng bộ tỉnh. Đồng thời chúc đồng chí Nguyễn Văn Hiền luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về phẩm chất người đảng viên cộng sản kiên trung để thế hệ trẻ noi theo.