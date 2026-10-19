[Infographic] Quy định 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh cụ thể thế nào?

Cách làm thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Quân sự tỉnh 14/10/2026 14:00 Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tập trung xây dựng đội ngũ bí thư giỏi gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ nhằm cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy 14/10/2026 12:51 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Tuyên dương bí thư cấp ủy ở cơ sở: Tôn vinh một người, khẳng định uy tín cả tập thể 14/10/2026 06:01 Việc tuyên dương 97 bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở tại Hà Tĩnh (dự kiến vào tháng 1/2027) không chỉ ghi nhận đóng góp của từng cá nhân, mà còn khẳng định quan điểm đặt trọng tâm xây dựng Đảng từ gốc rễ, khơi dậy động lực cống hiến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hà Tĩnh sẽ tuyên dương 97 bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở năm 2027 13/10/2026 09:00 Lễ tuyên dương dự kiến tổ chức đầu năm 2027, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Đảng, nhằm tôn vinh những bí thư cấp ủy có thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV 10/10/2026 11:08 Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 8/10/2026). Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW.

[Infographic] Các chủ trương quan trọng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV 09/10/2026 13:36 Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XIV) đã quyết nghị thông qua nội dung 9 văn kiện cùng nhiều chủ trương quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV 08/10/2026 16:02 Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự phiên bế mạc.

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV 07/10/2026 16:00 Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.

Trường Chính trị Trần Phú có nhiều chuyển biến trên cả 6 nhóm tiêu chí 07/10/2026 14:30 Sáng 7/10, Hội đồng đánh giá cấp tỉnh Trường Chính trị Trần Phú đạt chuẩn mức 1 tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí trường chính trị đạt chuẩn mức 1.

Trao đổi kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 05/10/2026 12:07 Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải chủ động hơn, nhanh hơn và sát hơn; qua đó hạn chế khoảng trống thông tin, tạo “sức đề kháng” trước nội dung sai lệch, củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch 05/10/2026 05:43 Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến 02/10/2026 08:30 Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác tư tưởng phải sát thực tiễn, gần Nhân dân 02/10/2026 05:00 Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan về tư tưởng, tâm trạng xã hội và việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan tuyên truyền.

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển 30/09/2026 09:00 Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z 29/09/2026 09:00 Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.

Tập trung giải quyết tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân 25/09/2026 11:43 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần nhất quán quan điểm giải quyết hết nội dung, tận cùng các kiến nghị, phản ánh của công dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng 24/09/2026 13:36 Sáng 24/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đánh giá kết quả nhiệm vụ quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2026.

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống 22/09/2026 18:02 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh 22/09/2026 15:26 Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 21/09/2026 06:50 Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" 19/09/2026 09:58 Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.

Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức Đảng, thành lập các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 18/09/2026 18:50 Chiều 18/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Khơi dậy khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để thực hiện nhiệm vụ 18/09/2026 12:01 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương tập trung công tác tuyên truyền lĩnh vực đối ngoại; những kết quả, giải pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ” 18/09/2026 05:13 Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy 17/09/2026 08:00 Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.

Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn, Nguyễn Huy Ngọc 16/09/2026 18:35 Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở 16/09/2026 18:11 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.

Thạch Xuân sinh hoạt chuyên đề nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng 16/09/2026 17:04 Buổi sinh hoạt chuyên đề điểm tại Chi bộ thôn Thạch Điền (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả công tác quản lý đảng viên sau sắp xếp.

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ” 16/09/2026 08:32 Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.