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[Infographic] Quy định 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh cụ thể thế nào?

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Ngày 14/10/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh.

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Tags:

#quy định #đảng viên #đầu tư #hoạt động kinh doanh #quy chế

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