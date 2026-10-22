(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026 , qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Tứ chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.
Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin nội dung về chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 - 12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029. Theo đó, bộ sách giáo khoa mới sẽ được định hướng cắt giảm nội dung trùng lặp, nặng về lý thuyết hoặc quá chuyên sâu; giảm tính hàn lâm và tăng cường tính trải nghiệm.Tăng cường giá trị cốt lõi thông qua bổ sung, cập nhật nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và ý thức trách nhiệm của học sinh.
Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Y tế đã thông tin về thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng giai đoạn 2026 - 2030. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực. Số ca mắc và tử vong giảm liên tục qua các năm, riêng năm 2025 cả nước chỉ còn ghi nhận 246 ca sốt rét. Nhiều tỉnh, thành phố đã hoàn thành mục tiêu loại trừ sốt rét sớm hơn kế hoạch. Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 là chấm dứt ca bệnh nội địa từ năm 2027 và loại trừ hoàn toàn sốt rét vào năm 2030.
Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin về những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Theo đó, với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đến nay, các nhóm vấn đề lớn về chuyển đổi số như: thể chế, hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công... đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung hoàn thành việc kết nối dữ liệu quốc gia; rà soát vướng mắc về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ trong hệ thống chính trị; chú trọng bảo đảm an toàn và phát triển công dân số.
Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp thu các nội dung trọng tâm được thông tin tại hội nghị, nhất là chủ trương xây dựng bộ sách giáo khoa mới; những kết quả đạt được và mục tiêu trong công tác phòng, chống, loại trừ sốt rét; các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia để tuyên truyền sâu rộng vào đời sống xã hội. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và các thành tựu về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026; qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Đối với cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, từng bước hình thành công dân số và xây dựng xã hội số.
Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên tại địa chỉ https://baocaovien.vn và App Tuyên giáo, gồm 4 tuần thi, chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra trên website baocaovien.vn, từ ngày 22/10 đến hết ngày 8/11/2026; đợt 2 tổ chức trên App Tuyên giáo, từ ngày 9/11 đến hết ngày 22/11/2026.
Chiều 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp nghe, cho ý kiến công tác chuẩn bị các nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, giúp việc Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.
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Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 8/10/2026). Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW.
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Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
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Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
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Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
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Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các địa phương tập trung công tác tuyên truyền lĩnh vực đối ngoại; những kết quả, giải pháp chiến lược để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
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