Tuyên truyền sâu rộng các thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 22/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2026 và phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Tứ chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Tứ chủ trì.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin nội dung về chủ trương rà soát, hoàn thiện chương trình và xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 - 12 mới, sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029. Theo đó, bộ sách giáo khoa mới sẽ được định hướng cắt giảm nội dung trùng lặp, nặng về lý thuyết hoặc quá chuyên sâu; giảm tính hàn lâm và tăng cường tính trải nghiệm. Tăng cường giá trị cốt lõi thông qua bổ sung, cập nhật nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và ý thức trách nhiệm của học sinh.

Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Y tế đã thông tin về thực trạng hoạt động phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng giai đoạn 2026 - 2030. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực. Số ca mắc và tử vong giảm liên tục qua các năm, riêng năm 2025 cả nước chỉ còn ghi nhận 246 ca sốt rét. Nhiều tỉnh, thành phố đã hoàn thành mục tiêu loại trừ sốt rét sớm hơn kế hoạch. Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030 là chấm dứt ca bệnh nội địa từ năm 2027 và loại trừ hoàn toàn sốt rét vào năm 2030.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin về những kết quả quan trọng bước đầu xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Theo đó, với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đến nay, các nhóm vấn đề lớn về chuyển đổi số như: thể chế, hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công... đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ phối hợp cùng với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung hoàn thành việc kết nối dữ liệu quốc gia; rà soát vướng mắc về hạ tầng, dữ liệu, nhân lực và xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ trong hệ thống chính trị; chú trọng bảo đảm an toàn và phát triển công dân số.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp thu các nội dung trọng tâm được thông tin tại hội nghị, nhất là chủ trương xây dựng bộ sách giáo khoa mới; những kết quả đạt được và mục tiêu trong công tác phòng, chống, loại trừ sốt rét; các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia để tuyên truyền sâu rộng vào đời sống xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, các nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và các thành tựu về kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước trong 9 tháng năm 2026; qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đối với cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, từng bước hình thành công dân số và xây dựng xã hội số.