Can Lộc trao tặng Huy hiệu Đảng cho 47 đảng viên

Nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2026) và 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 4/11, Đảng ủy xã Can Lộc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho các đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Đại biểu tham dự.

Đợt này, Đảng bộ xã Can Lộc có 47 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 9 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 15 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ngoài ra, 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Can Lộc trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định. Đối với những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể tham dự, cấp ủy sẽ tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà, bảo đảm sự trân trọng và chu đáo đối với từng đảng viên.

Các đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu 50 và 55 năm tuổi Đảng từ lãnh đạo xã Can Lộc.



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Xuân Linh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Can Lộc trân trọng ghi nhận, cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, đóng góp xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Can Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.