(Baohatinh.vn) - Việc sớm đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong những năm tiếp theo.
Theo số liệu thống kê từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ đầu năm đến ngày 20/11/2026, toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã kết nạp 3.120 đảng viên mới, đạt gần 102% chỉ tiêu kế hoạch năm.
Trong đó, ở khối các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng bộ UBND tỉnh kết nạp 262 đảng viên, đạt 197% kế hoạch; Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh kết nạp 10 đảng viên, hoàn thành 100% kế hoạch.
Tại các địa phương, trong số 69 đảng bộ xã, phường, có 48 đơn vị đã đạt và vượt kế hoạch (30 đơn vị vượt chỉ tiêu). Một số địa phương đạt tỷ lệ cao như: Đảng bộ xã Sơn Tây đạt 183,3%; Hương Bình đạt 161,1%; Kỳ Lạc đạt 131,6%; Tứ Mỹ đạt 128%; Mai Phụ đạt 125,4%...
Kết quả này cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển đảng viên. Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu được giao, nhiều đơn vị đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các tổ chức đảng trực thuộc, gắn kết quả phát triển đảng viên với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hằng năm. Việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cũng từng bước được chú trọng từ các phong trào thi đua, hoạt động của tổ chức đoàn thể và nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tạo nguồn kết nạp đảng viên thường xuyên, liên tục.
Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên giữa các địa phương, đơn vị còn thiếu sự đồng đều. Hiện nay, các đảng bộ trong toàn tỉnh đang tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đồng thời rà soát nguồn quần chúng ưu tú, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2027.
Theo Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 26/1/2026 về kết nạp đảng viên giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh phấn đấu kết nạp tối thiểu 15.400 đảng viên trong nhiệm kỳ, bình quân ít nhất 3.080 đảng viên mỗi năm. Để thực hiện mục tiêu này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động tạo nguồn, giao chỉ tiêu cụ thể, chú trọng phát triển đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực còn khó khăn, nhất là khu vực doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp; đồng thời, bảo đảm chặt chẽ tiêu chuẩn, điều kiện và chất lượng đảng viên mới, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
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