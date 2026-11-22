Chiều 22/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tham dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thế Ứng ở xã Đông Kinh và đồng chí Nguyễn Thược ở xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu Quốc hội, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Lê Thu Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thế Ứng.

Đồng chí Lê Thế Ứng sinh năm 1927, quê xã Đông Kinh. Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 15/10/1948, hiện sinh hoạt tại chi bộ thôn Chi Lưu, xã Đông Kinh.

Đồng chí Nguyễn Thược sinh năm 1926, quê xã Việt Xuyên. Đồng chí được kết nạp vào Đảng ngày 06/10/1948, hiện sinh hoạt tại chi bộ thôn Nam Tiến, xã Việt Xuyên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thược.

Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thược và đồng chí Lê Thế Ứng đều từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong quân ngũ.

Trải qua các cương vị công tác, hai đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất người đảng viên và được Nhân dân kính trọng, tin yêu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng hai đảng viên lão thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận hành trình gắn bó, cống hiến bền bỉ của người đảng viên với Đảng, với Nhân dân. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các đồng chí mà còn là niềm vui, vinh dự của gia đình, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh mong muốn hai đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất, uy tín của người đảng viên, luôn là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương noi theo.

Đồng chí cho rằng, sức mạnh của Đảng chính là kết tinh từ sự nỗ lực, cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì vậy, mỗi đảng viên hôm nay cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt phương châm “đảng viên đi trước”. Mong muốn thế hệ đảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục noi gương các thế hệ đi trước, không ngừng nỗ lực phấn đấu, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình đồng chí Lê Thế Ứng.