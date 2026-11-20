Chiều 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc.
Tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và có bài phát biểu tại Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33. Trong khuôn khổ hội nghị này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời điểm khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.
Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc về những thành công của Năm APEC 2026, đồng thời bày tỏ, Việt Nam luôn tin tưởng vào giá trị và con đường mà APEC đã lựa chọn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, khẳng định tin tưởng với quyết tâm chính trị, sự chung tay và đồng lòng của 21 nền kinh tế, APEC sẽ không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi thách thức của thời đại mới, tiếp tục dẫn dắt khu vực bước vào một kỷ nguyên bứt phá và thành công rực rỡ hơn nữa.
Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2026 và làm việc tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên đánh giá cao đà phát triển tốt đẹp, toàn diện của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; đồng thời khẳng định chủ trương ưu tiên phát triển quan hệ Việt-Trung; nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi chiến lược ở cấp cao và các cấp, nâng tầm tin cậy chiến lược, cùng xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, kết nối sâu hơn.
Bên lề Tuần lễ cấp cao APEC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp các nhà lãnh đạo các nền kinh tế, những đối tác quan trọng của Việt Nam trong APEC, lắng nghe, trao đổi và mời tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Việt Nam, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ, mở rộng cơ hội hợp tác và tranh thủ sự ủng hộ, hướng tới một chương trình nghị sự đáp ứng nhu cầu thiết thực của khu vực, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp một số lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp của Trung Quốc, dự diễn đàn doanh nghiệp và các hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Vân Nam, góp phần mở ra những cơ hội hợp tác mới, chuyển hóa các cam kết và tiềm năng thành những dự án cụ thể; tăng cường kết nối với Vùng Vịnh Lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao; thúc đẩy liên kết kinh tế giữa khu vực Tây Nam của Trung Quốc với Việt Nam, nhất là các tỉnh biên giới.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và hoạt động song phương tại Trung Quốc đã tạo thêm động lực kết nối và đổi mới sáng tạo, đồng thời đóng góp những nền tảng quan trọng để Việt Nam và các nền kinh tế thành viên cùng hướng tới một Năm APEC 2027 thành công.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng BCĐ các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của UBND tỉnh, các đơn vị trong triển khai các dự án trọng điểm cũng như xử lý dự án tồn đọng kéo dài và sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư.
Các cơ quan, đơn vị tại Hà Tĩnh đang chủ động xây dựng, rà soát nội dung tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khoá XIX; đồng thời, phối hợp đơn vị liên quan thẩm định chặt chẽ, đảm bảo luật định.
Việc trang cấp xe ô tô cho lực lượng công an cấp xã ở Hà Tĩnh giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động trong tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
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Dự thảo luật bổ sung, hoàn thiện các quy định về cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
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