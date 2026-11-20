Chiều 20/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan thanh tra sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 1/6/2025, Thanh tra Chính phủ được tổ chức lại với 22 cục, vụ, đơn vị, gồm 20 đơn vị hành chính và 2 đơn vị sự nghiệp công lập. Ở địa phương, 1.001 thanh tra sở và 694 thanh tra cấp huyện kết thúc hoạt động; hệ thống sau sắp xếp còn 34 thanh tra tỉnh, thành.

Toàn ngành hiện có 8.202 cán bộ, công chức, viên chức, giảm 6.967 người so với trước khi sắp xếp.

Toàn cảnh tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, sau sắp xếp, 11 thanh tra cấp sở và 12 thanh tra cấp huyện kết thúc hoạt động. Thanh tra tỉnh được tổ chức thành 9 phòng, giảm 19 đầu mối cấp phòng; số cán bộ, công chức giảm 52 người so với trước sắp xếp.

Từ ngày 1/6/2025 đến 30/10/2026, Thanh tra tỉnh đã thực hiện 78 cuộc thanh tra, ban hành 183 kết luận; kiến nghị xử lý về kinh tế hơn 21,2 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi vào ngân sách hơn 17,2 tỷ đồng.

Quá trình vận hành mô hình mới vẫn còn một số khó khăn về nhân lực chuyên môn, cơ chế phối hợp, cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm hoạt động.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo đánh giá mô hình tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra sau sắp xếp, các đại biểu tập trung thảo luận về hiệu quả hoạt động của thanh tra cấp tỉnh; công tác tổ chức, quản lý và phối hợp trong hệ thống thanh tra Công an nhân dân; nâng cao chất lượng công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

Các ý kiến cũng làm rõ việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế phối hợp sau khi kết thúc hoạt động thanh tra cấp sở, thanh tra cấp huyện; kinh nghiệm tổ chức, vận hành mô hình thanh tra tỉnh sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, trao đổi giải pháp tổ chức lực lượng, phân công địa bàn và bảo đảm hiệu quả hoạt động thanh tra tại những địa bàn rộng, địa hình phức tạp.

Kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Thanh tra sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Mô hình tổ chức mới từng bước đi vào ổn định, hoạt động thanh tra được duy trì, không để gián đoạn nhiệm vụ; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được triển khai.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt kết luận hội nghị.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đánh giá cao 8 ý kiến phát biểu, thảo luận của các bộ, ngành, địa phương, nhất là những vấn đề thực tiễn và đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới. Thanh tra Chính phủ xin tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định liên quan.

Thời gian tới, đề nghị các cơ quan thanh tra tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra.