Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận về tình hình, kết quả thực hiện số 107; tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Bộ Chính trị yêu cầu xác định rõ sản phẩm cốt lõi của giai đoạn này là hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra.

Theo Bộ Chính trị, đây là công việc nền tảng để đổi mới công tác cán bộ, quản lý biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ảnh minh họa.

Với việc này, Bộ Chính trị lưu ý cần thực hiện khoa học, chặt chẽ, thực chất; không chạy theo số lượng kê khai, không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung cao độ trong việc chuẩn hóa, thẩm định, kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác và thống nhất của dữ liệu kê khai.

Bộ Chính trị lưu ý kết hợp chặt chẽ việc rà soát từ dưới lên với hướng dẫn, chuẩn hoá từ trên xuống, bảo đảm mỗi vị trí việc làm được xác định đúng chức trách, nhiệm vụ, yêu cầu năng lực, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện.

Thông qua rà soát, Bộ Chính trị nhấn mạnh cần kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, loại bỏ những công việc không cần thiết; đồng thời, tính toán đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số, xã hội hoá và đổi mới phương thức làm việc.

Bộ Chính trị yêu cầu đề cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Đây không phải là công việc riêng của cơ quan tổ chức cán bộ, mà là trách nhiệm của từng cấp uỷ và người đứng đầu trong việc rà soát, xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, sản phẩm đầu ra của cơ quan, đơn vị”, Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ.

Theo đó, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, thực chất của kết quả; không khoán trắng cho cấp dưới hoặc cho cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Bộ Chính trị yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý; các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản trực tiếp rà soát, xác định phương án xử lý đối với các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và vị trí việc làm.

Ban Tổ chức Trung ương được giao tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị; phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, tiếp tục điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống.

Bộ Chính trị quán triệt cần tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, phát hiện vấn đề, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý bất cập, không để tình trạng mỗi nơi thực hiện một cách.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc phân định nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền giữa các bộ, ngành, địa phương.