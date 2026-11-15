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Chính trị

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ khu dân cư Cửa Nhượng

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

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Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tối 15/11, đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm. Cùng dự đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch UBMTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Cửa Nhượng.

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Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho Ban Công tác Mặt trận thôn Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm.

Thôn Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Hải Bắc và thôn Hải Nam. Sau sáp nhập, thôn có 649 hộ, 2230 nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ, Nhân dân thôn Cửa Nhượng đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh. Thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%.

Công tác chỉnh trang khu dân cư, bảo vệ môi trường được quan tâm; các hoạt động trồng hoa, lắp đèn trang trí, thắp sáng đường quê và phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì. Đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng phong phú; 97% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 47% hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao. Công tác an sinh xã hội, quốc phòng an ninh đảm bảo, tình hình an ninh trật tự ổn định. Các phong trào khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng Quỹ Vì người nghèo tiếp tục được triển khai thiết thực.

Bà Trương Thị Hải - Bí thư Chi bộ thôn Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm phát biểu khai mạc ngày hội.

Bà Trương Thị Hải - Bí thư Chi bộ thôn Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm phát biểu khai mạc ngày hội.

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Đông đảo người dân thôn Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm tham dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thôn Cửa Nhượng tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

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Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao kỹ năng số cho người dân, chủ động tiếp cận các nền tảng, tiện ích số, sử dụng thông tin chính thống, tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp và cảnh giác trước tin giả, thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Đồng chí Trương Thanh Huyền bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, thôn Cửa Nhượng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển, văn minh, an toàn, hạnh phúc, góp phần xây dựng xã Thiên Cầm ngày càng giàu đẹp.

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Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thế Hoàn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.
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Lãnh đạo địa phương trao bằng công nhận danh hiệu thôn văn hóa cho cán bộ và Nhân dân thôn Cửa Nhượng.
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Chương trình văn nghệ đặc sắc tại ngày hội.

Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi, đầm ấm với chương trình văn nghệ đặc sắc, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

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Tags:

#đại đoàn kết #thôn Cửa Nhượng #Trương Thanh Huyền #xã Thiên Cầm #Ngày Văn hóa Việt Nam #Hà Tĩnh

Chủ đề Đại đoàn kết - Ngày Văn hóa Việt Nam

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