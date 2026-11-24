Đưa di sản đến gần công chúng

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa tiêu biểu của quê hương. Nổi bật là Triển lãm chuyên đề “Hà Tĩnh - Danh nhân và Di sản được UNESCO ghi danh”, kết hợp trưng bày bộ tranh Kiều pháp lam độc bản về Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến Du lịch Hà Tĩnh. Hoạt động do Bảo tàng Hà Tĩnh tổ chức đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan.

﻿ ﻿ Học sinh Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh hào hứng tham quan Trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - Danh nhân và Di sản được UNESCO ghi danh".

Không chỉ giới thiệu tư liệu, hiện vật qua hình thức trưng bày truyền thống, triển lãm còn mở ra những hoạt động tương tác, trải nghiệm dành cho học sinh. Tham gia chương trình do Bảo tàng Hà Tĩnh phối hợp với Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh tổ chức, 60 học sinh khối 7 và khối 10 được tìm hiểu các danh nhân, di sản quê hương thông qua trò chơi kiến thức, gameshow “Hà Tĩnh miền di sản”; trực tiếp thực hành dập mộc bản, in sách theo phương thức truyền thống gắn với Mộc bản trường học Phúc Giang.

Em Cao Tuấn Anh - lớp 10A1 chia sẻ: “Buổi hoạt động ngoại khóa mang lại cho chúng em nhiều trải nghiệm bổ ích. Không chỉ được tham quan, tìm hiểu di sản, em và các bạn còn được tự tay thực hành dập mộc bản, in sách theo kiểu người xưa và tham gia gameshow đầy hào hứng. Qua đó, em ghi nhớ thêm nhiều kiến thức và càng tự hào về truyền thống văn hóa quê hương”.

Học sinh Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh hào hứng tham gia gameshow "Hà Tĩnh miền di sản" do Bảo tàng tỉnh tổ chức.

Cô Nguyễn Thị Loan - giáo viên bộ môn Lịch sử và Giáo dục địa phương, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh cho hay: “Trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn Giáo dục địa phương đòi hỏi tính thực tiễn rất cao. Những tiết học ngoại khóa tại bảo tàng giúp chúng tôi giải quyết bài toán “khô khan” của kiến thức lịch sử trên sách vở. Khi được tự tay dập mộc bản hay giải mã các câu đố về danh nhân, học sinh tiếp thu bài sâu hơn, chủ động đặt câu hỏi và thực sự hào hứng với lịch sử quê hương”.

Cô Nguyễn Thị Loan - giáo viên bộ môn Lịch sử và Giáo dục địa phương, Trường Hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh.

Từ thực tiễn đó, Bảo tàng Hà Tĩnh đang từng bước đổi mới phương thức giới thiệu di sản, đưa hoạt động giáo dục trải nghiệm trở thành cầu nối giữa thiết chế bảo tồn với nhà trường và công chúng. Bà Trần Thị Vinh - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết: “Muốn di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ, trước hết phải đổi mới cách tiếp cận. Thay vì chỉ tham quan, nghe thuyết minh, các em được trực tiếp tìm hiểu, tham gia trò chơi và thực hành những hoạt động gắn với di sản. Đó cũng là cách thức chúng tôi hướng tới để di sản không chỉ nằm yên trong tủ kính mà đi vào đời sống công chúng, nhất là giới trẻ”.

Cùng với đổi mới hoạt động trưng bày, giáo dục di sản, công tác nghiên cứu, sưu tầm và bảo quản hiện vật tiếp tục được Bảo tàng Hà Tĩnh chú trọng. Riêng năm 2026, bảo tàng đã sưu tầm thêm khoảng 3.000 tư liệu, hiện vật. Trong điều kiện kho lưu giữ và không gian trưng bày còn hạn chế, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên ngành, chuyên gia để thực hiện công tác bảo quản; đồng thời tổ chức các cuộc trưng bày chuyên đề, hướng tới mở rộng hoạt động giáo dục di sản tại trường học trong thời gian tới.

Học sinh tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Đại thi hào Nguyễn Du thông qua trò chơi tương tác tại khu di tích.

Việc bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật tạo thêm cơ sở cho công tác nghiên cứu, bảo tồn. Song, để di sản thực sự phát huy giá trị, những tư liệu ấy cần được chuyển hóa thành nguồn tri thức có khả năng tiếp cận rộng rãi. Bởi vậy, đổi mới trưng bày, tăng cường trải nghiệm và kết nối với nhà trường không chỉ làm phong phú hoạt động của bảo tàng mà còn góp phần đưa di sản ra khỏi không gian lưu giữ, trở thành một phần trong quá trình giáo dục, bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

Nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa trong cộng đồng

Nếu không gian bảo tàng giúp công chúng tiếp cận di sản qua tư liệu, hiện vật thì ở nhiều làng quê Hà Tĩnh, những giá trị văn hóa truyền thống đang được tiếp nối bằng chính hoạt động thực hành của cộng đồng. Trong hơn 1 tuần qua, cùng với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tại nhiều địa phương như Can Lộc, Cẩm Xuyên, Trường Lưu, Thạch Khê, Nghi Xuân, phường Sông Trí… đã diễn ra nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng sôi nổi. Trong đó, các tiết mục dân ca ví, giặm, hát ví phường vải và những hình thức diễn xướng dân gian đã tạo nên sắc màu riêng cho ngày hội ở cơ sở.

Một tiết mục hát sắc bùa tại Liên hoan văn nghệ quần chúng phường Sông Trí.

Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hà - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm xã Trường Lưu chia sẻ: “Hội diễn dân ca ví, giặm, hát ví phường vải không chỉ là dịp để các thành viên CLB thể hiện niềm đam mê, mà còn tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, khơi dậy niềm tự hào về di sản quê hương. Khi những làn điệu truyền thống được cất lên trong ngày hội của cộng đồng, tình yêu di sản và tinh thần chung sức gìn giữ văn hóa cha ông cũng được lan tỏa”.

Tiết mục tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm - Hát ví phường vải xã Trường Lưu năm 2026.

Sự hiện diện thường xuyên của dân ca ví, giặm trong các hoạt động cộng đồng là kết quả của quá trình bảo tồn, phát huy được Hà Tĩnh chú trọng trong nhiều năm. Từ một vài CLB ban đầu vào năm 2014, đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 200 CLB dân ca ví, giặm với hàng nghìn thành viên. Cùng với chính sách hỗ trợ và các liên hoan được tổ chức thường xuyên ở nhiều cấp, những làn điệu dân ca ngày càng hiện diện rộng rãi trong sinh hoạt văn hóa, lễ hội và các sự kiện tại địa phương. Vì vậy, di sản không chỉ được lưu giữ qua lời kể, tư liệu mà còn được nuôi dưỡng bằng chính hoạt động thực hành của người dân.

Cùng với ví, giặm, các loại hình diễn xướng dân gian như ca trù, trò Kiều, hát sắc bùa… cũng được quan tâm khôi phục, duy trì. Tại các địa phương như Cổ Đạm, Tiên Điền, Nghi Xuân, Trường Lưu... các loại hình nghệ thuật này từng bước được đưa vào trường học thông qua môn Giáo dục địa phương và hoạt động ngoại khóa. Việc tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu, tiếp xúc với nghệ nhân, làn điệu và tích trò truyền thống không chỉ góp phần lan tỏa giá trị di sản mà còn mở rộng lực lượng kế cận, tạo nền tảng cho quá trình trao truyền trong cộng đồng.

Học sinh học hát dân ca tại đình làng Trường Lưu.

Để di sản có thêm không gian hiện diện, nhiều địa phương còn chủ động kết nối hoạt động bảo tồn với phát triển du lịch. Tại xã Tiên Điền, những giá trị văn hóa gắn với quê hương Đại thi hào Nguyễn Du được đặt trong mối liên hệ với không gian di tích, các CLB nghệ thuật truyền thống và hoạt động phục vụ du khách. Cùng với duy trì sinh hoạt các CLB dân ca ví, giặm, trò Kiều, ca trù địa phương từng bước đưa các loại hình nghệ thuật đến gần công chúng qua những chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa. Riêng mùa hè năm 2026, xã đã phối hợp tổ chức 12 đêm diễn tại Khu du lịch Xuân Thành, đồng thời kết nối các chương trình phục vụ khách tại điểm đến, nhà hàng, khách sạn.

Xã Tiên Điền nỗ lực xây dựng di sản thành sản phẩm du lịch. Ảnh: Biểu diễn ca trù phục vụ khách du lịch tại sân khấu KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền).

Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền cho biết: “Với Tiên Điền, bảo tồn và phát huy di sản trước hết là gìn giữ những giá trị làm nên bản sắc văn hóa của quê hương Đại thi hào Nguyễn Du. Địa phương quan tâm duy trì các CLB, tạo điều kiện để nghệ nhân thực hành, truyền dạy trò Kiều và các loại hình nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ. Cùng với đó, chúng tôi định hướng kết nối những giá trị này với không gian di tích Nguyễn Du và các hoạt động văn hóa, trải nghiệm dành cho du khách. Qua đó, di sản không chỉ được giới thiệu qua những chương trình biểu diễn mà từng bước trở thành một phần của không gian văn hóa Tiên Điền, góp phần làm sâu sắc hơn trải nghiệm của người dân và du khách khi đến với quê hương Đại thi hào”.

Các nghệ nhân tái hiện không gian đối đáp ví, giặm trong khuôn viên Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền).

Với những nỗ lực đưa di sản hiện diện trong tiết học của học sinh, ngân lên trong câu hát ngày hội làng và đồng hành cùng bước chân du khách, mạch nguồn văn hóa trên quê hương núi Hồng không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp thêm sức sống, lan tỏa những giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.