Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Tổ chức nhiều chương trình văn hóa thể thao, an sinh xã hội và các diễn đàn sôi nổi là những hoạt động ý nghĩa của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh hướng tới chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Hội thi quy tụ 12 đội đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã tham gia tranh tài.
Cùng với Mai Phụ, Hội LHPN xã Lộc Hà cũng tổ chức đồng diễn dân vũ, thu hút hàng trăm chị em tham gia.
Dịp này, hội LHPN nhiều xã, phường cũng đã tổ chức các giải thi đấu thể thao. Trong ảnh: Hội LHPN xã Cẩm Bình tổ chức giải bóng chuyền nữ toàn xã.
Chị em xã Mai Hoa phấn khởi tham gia giải bóng chuyền toàn xã.
Trong lễ ra mắt, CLB đã vận động được 62,4 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi và trao nhiều phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Một trong những điểm nhấn của các hoạt động hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay là diễn đàn "Tháng nghe phụ nữ nói", được các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức rộng khắp đến từng chi hội cơ sở. Trong ảnh: Diễn đàn được tổ chức tại xã Hương Sơn.
Trước đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Trạm xanh Hà Tĩnh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.
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