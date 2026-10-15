Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tuyển 1.900 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh 14/10/2026 05:25 Thời gian tổ chức tuyển dụng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, Thứ 7 ngày 24/10/2026, tại Hội trường Đảng uỷ xã Đức Thịnh, thôn Trung Lễ, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Phê duyệt Đề án "Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông" 13/10/2026 17:58 Hệ thống được thiết kế theo hướng mở, liên thông, lấy dữ liệu làm trung tâm; ưu tiên kế thừa, kết nối, khai thác các hạ tầng, nền tảng, dịch vụ và thành phần dùng chung của quốc gia.

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất 13/10/2026 15:00 Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.

[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026 13/10/2026 15:00 Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2026, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.

Quán bar, karaoke có thể tiến tới cấm hút thuốc hoàn toàn 13/10/2026 13:35 Quán bar, karaoke, vũ trường, khách sạn và một số địa điểm công cộng có thể chuyển dần từ bố trí khu vực hút thuốc riêng sang cấm hút thuốc hoàn toàn.

Trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí 13/10/2026 09:15 Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, đến nay, có trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 400 nhân viên kỹ thuật 13/10/2026 09:08 Ban tổ chức lưu ý đợt tuyển dụng này không dành cho nhân viên từng nghỉ việc tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Bảo đảm các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đầy đủ, đa dạng, an toàn 13/10/2026 08:15 Đến năm 2030, Hà Tĩnh phấn đấu bảo đảm 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Tăng cường quản lý hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý chất thải rắn 13/10/2026 05:15 Chủ tịch UBND các xã, phường ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để kéo dài tình trạng tập kết chất thải trái quy định, hình thành mới các điểm tập kết tự phát, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

[Motion graphic] Quy định nội dung và yêu cầu của hoạt động giáo dục tăng cường 12/10/2026 14:00 Theo quy định mới, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Người dân giao nộp rùa cổ sọc quý hiếm cho cơ quan chức năng 12/10/2026 13:56 Cá thể rùa cổ sọc do anh Kiều Xuân Cường (SN 1980, thôn Hương Trà, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) giao nộp thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Những nhóm lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới 12 ngày 12/10/2026 08:43 Từ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết của Bộ Nội vụ, nhiều doanh nghiệp công bố lịch nghỉ cho người lao động kéo dài hơn 2-5 ngày so với khu vực công.

Đề xuất sửa đổi một số chính sách hưu trí, bảo hiểm xã hội 12/10/2026 07:37 Người hưởng lương hưu được ủy quyền bằng văn bản nhưng bỏ thời hạn 12 tháng, nộp hoặc giải quyết hồ sơ chậm gây thiệt hại cho người hưởng sẽ phải bồi thường... là những chính sách được đề xuất sửa đổi.

Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển" 12/10/2026 05:30 BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị; xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.

Nâng cao năng lực y tế cơ sở từ đầu tư trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật 11/10/2026 11:55 Đầu tư trang thiết bị gắn với đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật đang giúp các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh nâng cao năng lực điều trị, từng bước làm chủ kỹ thuật chuyên sâu, giảm chuyển tuyến.

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh? 11/10/2026 09:55 Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.

Xây dựng nhà xã hội chăm sóc người già độc thân 11/10/2026 09:25 Thủ tướng yêu cầu xây dựng nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa; phát triển điểm chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Tăng phụ cấp công vụ, tiếp thêm động lực cho cán bộ, công chức cấp xã 11/10/2026 05:33 Chính sách tăng phụ cấp công vụ mang đến niềm vui, động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Hà Tĩnh, góp phần giúp họ yên tâm công tác, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trẻ tìm sự đồng cảm trên mạng và khoảng trống kết nối trong gia đình 10/10/2026 17:19 Đằng sau những hội nhóm trên mạng xã hội là những khoảng trống kết nối trong gia đình cần được nhìn nhận một cách thấu đáo. Đây cũng là mối quan tâm của các bậc cha mẹ ở Hà Tĩnh.

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời 10/10/2026 14:41 Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.

Người đàn ông được phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh 10/10/2026 09:44 Không đau, không nuốt nghẹn, không sụt cân, người đàn ông 53 tuổi được phát hiện tổn thương thực quản qua nội soi tiêu hóa định kỳ, sau đó được xác định ung thư giai đoạn sớm.

Việt Nam dự kiến bỏ mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, 2 10/10/2026 06:00 Từ 2027, Việt Nam dự kiến không còn mô hình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 1, 2, mà thay bằng chuyên khoa và chuyên khoa sâu.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi, người có công thêm niềm vui 10/10/2026 05:10 Mức trợ cấp ưu đãi người có công tăng lên 3,012 triệu đồng/tháng góp phần nâng cao đời sống người có công ở Hà Tĩnh và cụ thể hóa chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Nhận diện sớm các dấu hiệu để bảo vệ sức khỏe tinh thần ở trẻ em 10/10/2026 05:05 Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh khuyến cáo, việc nhận diện sớm các biểu hiện, chủ động lắng nghe và đồng hành đúng cách là chìa khóa giúp trẻ em vượt qua các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới 09/10/2026 17:39 Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các giải pháp cụ thể, cam kết rõ tiến độ thực hiện, bảo đảm các công trình trường nội trú liên cấp được xây dựng đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và sớm đưa vào sử dụng.

Nâng cao nhận thức pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống 09/10/2026 17:13 Hội nghị tập huấn tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giáo dục mầm non Hà Tĩnh trước “luồng gió mới” từ chương trình thí điểm 09/10/2026 14:24 Không còn bó hẹp trong những giờ học cô nói, trẻ nghe, thực hiện chương trình giáo dục mầm non (GDMN) thí điểm, các lớp mầm non trên địa bàn Hà Tĩnh đang mở ra không gian để trẻ tự mình trải nghiệm, thỏa sức khám phá và chủ động tìm lời giải cho những điều mới mẻ.

[Motion graphic] Quy trình thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính như thế nào? 09/10/2026 14:05 Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 13/2026/TT-BTP ngày 30/9/2026 hướng dẫn thi hành một số nội dung về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.