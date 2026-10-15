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Xã hội

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Thiên Vỹ - Huyền Thương
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(Baohatinh.vn) - Tổ chức nhiều chương trình văn hóa thể thao, an sinh xã hội và các diễn đàn sôi nổi là những hoạt động ý nghĩa của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh hướng tới chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam.

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Hướng tới chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026), Hội LHPN xã Mai Phụ tổ chức Hội thi Dân vũ với chủ đề "Vũ điệu kết nối - Lan tỏa yêu thương".
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Hội thi quy tụ 12 đội đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã tham gia tranh tài.
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Các tiết mục dân vũ tham gia hội thi được dàn dựng công phu, thực hiện trên nền nhạc các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước.
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Hội thi thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và Nhân dân xã Mai Phụ cùng các vùng lân cận đến tham gia cổ vũ.
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Cùng với trao nhiều giải thưởng cho các đội thi, dịp này, Hội LHPN xã Mai Phụ cũng đã vận động trao đỡ đầu cho 14 trẻ em mồ côi và 24 suất quà cho hội viên gặp khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn, với tổng trị giá 64 triệu đồng.
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Cùng với Mai Phụ, Hội LHPN xã Lộc Hà cũng tổ chức đồng diễn dân vũ, thu hút hàng trăm chị em tham gia.
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Dịp này, hội LHPN nhiều xã, phường cũng đã tổ chức các giải thi đấu thể thao. Trong ảnh: Hội LHPN xã Cẩm Bình tổ chức giải bóng chuyền nữ toàn xã.
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Không khí sôi nổi tranh tài tại Giải bóng chuyền nữ xã Yên Hòa.
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Chị em xã Mai Hoa phấn khởi tham gia giải bóng chuyền toàn xã.
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Cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao, hội LHPN nhiều địa phương cũng tổ chức các hoạt động thiết thực khác. Tại xã Kỳ Khang, dịp này Hội LHPN xã ra mắt CLB Điểm tựa yêu thương, nhằm vận động hỗ trợ các hội viên nghèo và trẻ em khó khăn trên địa bàn.
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Trong lễ ra mắt, CLB đã vận động được 62,4 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi và trao nhiều phần quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
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Hội LHPN xã Xuân Lộc phối hợp với Công an xã tổ chức "Hội chợ 0 đồng", quyên góp ủng hộ các hội viên phụ nữ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh gặp khó khăn.
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Một trong những điểm nhấn của các hoạt động hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay là diễn đàn "Tháng nghe phụ nữ nói", được các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức rộng khắp đến từng chi hội cơ sở. Trong ảnh: Diễn đàn được tổ chức tại xã Hương Sơn.
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Trước đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp và Trạm xanh Hà Tĩnh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.
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Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ, ôn lại truyền thống của Hội LHPN Hà Tĩnh.
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Dịp này, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Hương sen Hồng Lam - Kết nối và tỏa sáng” nhằm tôn vinh những nỗ lực của đội ngũ nữ doanh nhân, khích lệ chị em tiếp tục tự tin, năng động, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

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Chủ đề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

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