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Vẻ đẹp hoang sơ của suối Hương Tuyền giữa đại ngàn Hồng Lĩnh

Thanh Quý - Lê Vinh
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(Baohatinh.vn) - Trên hành trình lên chùa Hương Tích (Hà Tĩnh), suối Hương Tuyền níu chân du khách bởi dòng nước trong veo, ghềnh đá tự nhiên và những cây cầu nhỏ duyên dáng giữa núi rừng hoang sơ.

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Hành trình lên chùa Hương Tích (xã Can Lộc), du khách có thể đi cáp treo hoặc đi bộ. Với tuyến đường đi bộ, dù vất vả hơn nhưng du khách có cơ hội khám phá vẻ đẹp núi rừng Hồng Lĩnh và suối Hương Tuyền thơ mộng.
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Sau khoảng 10 phút đi bộ từ tuyến đường chính, suối Hương Tuyền hiện ra giữa những tán cây rừng xanh mát. Dòng suối mang vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ.
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Dòng nước trong veo len qua những ghềnh đá, tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, thanh bình. Cảnh sắc nơi đây gần như vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có, chưa bị tác động nhiều bởi các công trình nhân tạo.
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Những cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối tạo thuận lợi cho du khách di chuyển, tham quan và khám phá cảnh quan. Đây cũng là điểm check-in của nhiều người khi đến với suối Hương Tuyền.
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Chị Võ Thị Hà (xã Can Lộc) chia sẻ: “Mỗi năm, tôi thường về chùa Hương Tích khoảng 2 lần. Khi lên chùa, chúng tôi thường chọn đi bộ để có thêm thời gian ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên. Đặc biệt, tôi rất thích dừng chân ở suối Hương Tuyền. Ở đây có những cây cầu nhỏ bắc qua dòng suối, cùng cảnh sắc núi rừng xanh mát tạo nên không gian đẹp và yên bình”.
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Nổi bật giữa dòng suối Hương Tuyền là vũng Mắt Mèo với làn nước trong xanh như ngọc, bao quanh bởi cây rừng xanh mát và những phiến đá tự nhiên.
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Chị Nguyễn Thị Huyền (xã Can Lộc) cho biết: “Sau khi đi bộ một quãng đường khá dài, dù có chút mệt nhưng khi dừng chân bên suối Hương Tuyền, tận hưởng không khí trong lành và chụp ảnh tại vũng Mắt Mèo, tôi cảm thấy rất thú vị. Đây cũng là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn trước khi tiếp tục hành trình.”
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Tiếp tục đi theo tuyến đường đi bộ, lên phía chùa Hương Tích, du khách sẽ bắt gặp một thác nước nằm gần khu vực bắt nguồn của dòng suối.
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Thác nước với dòng chảy từ trên cao đổ xuống, tung bọt trắng xóa qua các tầng ghềnh đá, tạo nên cảnh sắc ấn tượng giữa đại ngàn Hồng Lĩnh.
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Nếu vũng Mắt Mèo mang vẻ đẹp trong trẻo, tĩnh lặng thì thác nước ở thượng nguồn lại gây ấn tượng bởi dòng chảy mạnh mẽ, âm thanh nước đổ giữa núi rừng. Hai sắc thái góp phần làm phong phú trải nghiệm khám phá suối Hương Tuyền
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Không chỉ là điểm dừng chân thú vị trên tuyến đường đi bộ lên chùa Hương Tích, suối Hương Tuyền còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho danh thắng.

Tương truyền, suối Hương Tuyền đã có từ lâu đời, còn được người dân gọi là suối Thơm. Dòng suối bắt nguồn từ thượng nguồn chùa Hương Tích, dài khoảng 4-5 km, điểm cuối gần hồ Nhà Đường. Nhằm gìn giữ vẻ đẹp cảnh quan này, hằng năm, Ban Quản lý chùa Hương Tích đã tổ chức các đợt phát quang, vệ sinh tuyến suối, đồng thời đầu tư xây dựng các cây cầu nhỏ tạo điểm nhấn tham quan. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp khai thác, phát huy giá trị cảnh quan gắn với bảo tồn vẻ đẹp tự nhiên của dòng suối.

Chị Hoàng Thị Bình - Ban Quản lý chùa Hương Tích, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Can Lộc

Video: Vẻ đẹp hoang sơ của suối Hương Tuyền giữa đại ngàn Hồng Lĩnh.

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