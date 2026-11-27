Thiếu sản phẩm trải nghiệm

Bến thuyền chùa Hương Tích từng là một phần quen thuộc trong hành trình của du khách về với danh thắng Hoan Châu đệ nhất danh lam. Mỗi mùa lễ hội, nhiều người lựa chọn đi thuyền từ khu vực hồ Nhà Đường để ngắm cảnh trước khi hành hương lên chùa. Tuy nhiên, trước mùa lễ hội năm 2026, do không đạt được thỏa thuận về hợp đồng khai thác giữa chính quyền địa phương và đơn vị vận hành cũ, bến thuyền phải ngừng hoạt động.

Bến thuyền chùa Hương Tích.

Sự gián đoạn này khiến du khách mất đi một lựa chọn trải nghiệm, đồng thời bộc lộ những hạn chế về năng lực phục vụ vào lúc cao điểm. Có ngày, lượng khách về chùa lên đến hàng chục nghìn lượt, hệ thống xe điện hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Nhiều du khách phải chờ hàng giờ để được di chuyển lên chùa.

Anh Trần Đình Thư (phường Hà Huy Tập) chia sẻ: “Dù đường lên chùa Hương Tích đã có nhiều lựa chọn hiện đại, nhưng gia đình tôi vẫn muốn đi thuyền. Ngoài việc thưởng ngoạn cảnh sắc mặt hồ, chúng tôi chọn đi thuyền theo quan niệm dân gian “đầu năm xuống nước” để cầu bình an, may mắn. Bến thuyền ngừng hoạt động khiến hành trình về chùa mất đi một phần thi vị”.

Anh Trần Đình Thư (phường Hà Huy Tập) và du khách về chùa Hương Tích trong ngày 25/11/2026.

Không chỉ ảnh hưởng đến lựa chọn của du khách, việc ngừng vận hành kéo dài còn khiến một số hạng mục dịch vụ xuống cấp, khu vực bến thuyền trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu du lịch.

Khung cảnh tại bến thuyền chùa Hương Tích sau gần 1 năm ngừng hoạt động.

Bà Hoàng Thị Bình - cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Can Lộc, phụ trách quản lý KDL chùa Hương Tích cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu, kiến nghị UBND xã tìm giải pháp sớm khôi phục hoạt động bến thuyền. Hiện xã đã xây dựng đề án nâng cấp bến thuyền và đang kêu gọi các nhà đầu tư có tâm huyết, tiềm lực tham gia khai thác theo hướng bài bản, lâu dài. Mục tiêu không chỉ khôi phục tuyến vận chuyển mà còn nâng tầm trải nghiệm cho du khách, đồng thời tạo sinh kế ổn định cho lao động địa phương”.

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đầu tư

Tìm hiểu thực tế của phóng viên cho thấy, vướng mắc chủ yếu khiến bến thuyền ngừng hoạt động liên quan đến giá thầu và thời hạn hợp đồng khai thác. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút nhà đầu tư, nhất là khi dịch vụ cần nguồn vốn để nâng cấp phương tiện, bến bãi và các điều kiện phục vụ khách.

Du khách đi thuyền trên hồ Nhà Đường để lên tham quan chùa Hương Tích mùa lễ hội năm 2025. Ảnh tư liệu

Chị Lê Thị Hường - từng là chủ bến thuyền chùa Hương Tích cho biết, gia đình chị đã có hơn 30 năm làm dịch vụ đưa đón khách tại hồ Nhà Đường. Trước mùa lễ hội năm 2026, mức giá khởi điểm đấu thầu lên tới 260 - 265 triệu đồng/năm, cao so với khả năng sinh lợi khi lượng khách chủ yếu chỉ tập trung vào dịp đầu xuân. Đến khi chính quyền giảm giá đấu thầu thì đã cận Tết, không còn đủ thời gian để tu sửa phương tiện và thực hiện quy trình đăng kiểm an toàn giao thông đường thủy.

Sau thời gian ngừng hoạt động, nhiều thuyền chở khách tại bến thuyền chùa Hương Tích xuống cấp.

Bên cạnh đó, thời hạn hợp đồng chỉ kéo dài 1 năm, hết thời hạn lại tổ chức đấu giá khiến người làm dịch vụ e ngại đầu tư nâng cấp hạ tầng. “Thuyền chở khách du lịch liên quan trực tiếp đến an toàn của du khách nên phải đầu tư đảm bảo. Với chu kỳ khai thác chỉ 1 năm, giá đấu thầu dự kiến mùa tới lại lên tới 270 - 280 triệu đồng, rủi ro mất quyền vận hành sau mỗi kỳ đấu giá là rất lớn, nhà đầu tư gần như không có cơ hội thu hồi vốn”, chị Hường trăn trở.

Chị Lê Thị Hường - người từng có nhiều năm khai thác dịch vụ bến thuyền chùa Hương Tích.

Từ góc nhìn của người có mong muốn đầu tư thực tế, đã chủ động mua lại khu trang trại ven hồ để chuẩn bị mặt bằng phát triển dịch vụ, anh Lê Sỹ Đại (thôn Phúc Giang, xã Tùng Lộc) bày tỏ: “Bến thuyền không nên chỉ dừng lại ở việc chở khách đơn thuần, mà hoàn toàn có thể đầu tư nâng tầm thành một sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa đặc sắc, gắn với cảnh quan sinh thái và không gian làng Việt xưa. Tuy nhiên, để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng nâng cấp bến bãi, xây dựng không gian đón tiếp đồng bộ, rất cần chính quyền các cấp có cơ chế cho thuê dài hạn”.

Anh Lê Sỹ Đại (xã Tùng Lộc) mong muốn phát triển nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, giàu bản sắc tại KDL chùa Hương Tích, trong đó có đầu tư nâng cấp bến thuyền.

Thực tiễn cho thấy, một số cá nhân, doanh nghiệp tại địa phương quan tâm đến việc đầu tư phát triển dịch vụ bến thuyền. Tuy nhiên, để những mong muốn này trở thành nguồn lực đầu tư thực tế, chính quyền địa phương cần nghiên cứu cơ chế khai thác phù hợp. Trong đó, giá đấu thầu cần sát với điều kiện kinh doanh; thời hạn hợp đồng phải tương xứng với quy mô đầu tư và chu kỳ thu hồi vốn. Việc lựa chọn nhà đầu tư cũng cần dựa trên phương án khai thác cụ thể, đáp ứng yêu cầu nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn vận chuyển, chất lượng phục vụ và bảo vệ môi trường mặt nước.

Cùng với tháo gỡ cơ chế, địa phương cần đặt việc khôi phục bến thuyền trong định hướng phát triển tổng thể KDL chùa Hương Tích. Theo đó, cần tăng thời gian trải nghiệm của du khách bằng việc phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ như tham quan cảnh quan, trải nghiệm văn hóa ven hồ...

Hình ảnh phối cảnh dự kiến trong đề án nâng cấp bến thuyền chùa Hương Tích của UBND xã Can Lộc.

Mùa lễ hội chùa Hương Tích năm 2027 đang đến gần. UBND xã Can Lộc cần sớm nghiên cứu phương án tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế khai thác, tạo điều kiện khôi phục bến thuyền trước mùa lễ hội. Đây vừa là giải pháp đáp ứng nhu cầu của du khách, vừa góp phần phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa của danh thắng; đồng thời tạo cơ sở để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư, đưa tiềm năng du lịch Hương Tích thành giá trị kinh tế thiết thực.